Los portavoces del resto de formaciones políticas que componen el Pleno del Ayuntamiento de Madrid comparecieron ante los medios después de que Esperanza Aguirre anunciara su dimisión. Primero, la portavoz socialista en el Consistorio, que estuvo acompañada por la presidenta del PSM. Purificación Causapié destacó este hecho como una "buena noticia para la democracia y el Ayuntamiento". Y es que, "su presencia era negativa" para ambas cuestiones, según mantuvo.

"Espero que ahora la vida del Pleno mejore porque hasta ahora hemos vivido la bronca y el conflicto, espero que ahora cambien algunas cosas", sostuvo Causapié. No obstante, para la portavoz socialista "Aguirre no ha asumido ninguna responsabilidad", a pesar de que ha presentado su dimisión no solo como portavoz de su grupo sino también como concejal del Ayuntamiento.

Según explicó, Esperanza Aguirre debe "explicar cómo ha financiado sus campañas electorales, cómo se ha financiado el PP de Madrid". Mientras no lo haga, "tenemos que decir que no ha asumido todas las responsabilidades".

De la misma opinión es Ahora Madrid, que a través de un comunicado afirmó: "Celebramos la dimisión de Esperanza Aguirre, por tercera vez, como un paso más para recuperar la confianza en las instituciones. Pero no es suficiente, hay que seguir trabajando para que la transparencia sea una herramienta de control ciudadano para que las tramas de corrupción protagonizadas por el Partido Popular no sigan perpetuándose".

"El PP de la Comunidad de Madrid tiene mucho que explicar y quedan muchas responsabilidades que depurar, no sólo de la señora Aguirre que ya ha dimitido. No pueden pretender que con la dimisión de Aguirre se haga borrón y cuenta nueva", dijo Rita Maestre desde el Palacio de Cibeles.

La propia alcaldesa quiso opinar sobre el asunto. Manuela Carmena escribió un duro mensaje en Twitter.

El cáncer de la democracia es la corrupción. Con la marcha de Aguirre vemos que todo un Gobierno y el PP se sostenían en una trama criminal. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) April 24, 2017

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento capitalino volvió a repetir el discurso que viene manteniendo desde que se produjo la detención de Ignacio González. "Se engaña quienes piensen que esto es el ‘caso Aguirre', esto no es el caso Aguirre, ni Púnica, ni Gürtel, ni Imelsa, ni Taula, es el caso PP", afirmó Begoña Villacís. No obstante, y a pesar de estas afirmaciones, su partido es el sostén del PP en la Comunidad de Madrid gracias al cual Cristina Cifuentes es presidenta de la Comunidad.

Respecto a este pacto de investidura entre la formación centrista y los populares, Villacís dijo que el PP "no merece la confianza de Cs", por lo que antes de sentarse con ellos, "lo primero" que le pusieron "por delante" fue "un pacto anticorrupción". Así, los imputados se "tienen que ir". Además, señaló que Cifuentes "no es que sea nueva; llevaba en el PP antes que Aguirre", pero "por fin la Comunidad tiene una lupa encima", dijo en referencia a Cs". Del mismo modo aseguró que "sin la oposición", Cristina Cifuentes "no hubiese remitido probablemente ese informe a la Fiscalía".