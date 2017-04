Jorge Bustos y los podemitas franceses: "La idea es que todo se vaya a tomar por culo"

El Mundo dice que "Macron se perfila como nuevo presidente de Francia". Dice el editorial que "Europa respira aliviada con el triunfo del joven Macron", pero "no podemos obviar que casi un 45% de los franceses han elegido opciones que rechazan el proyecto y los valores que representa la Unión Europea". "Es la primera vez en la historia reciente de Francia que ninguno de los dos partidos que han gobernado el país desde hace casi 60 años accede a la segunda vuelta". El Partido Socialista está próximo "a su desaparición" y la derecha moderada en "una profunda crisis". Un auténtico tsunami. "Europa sigue amenazada por la crisis de credibilidad que está favoreciendo el impulso del populismo que ha minado a los partidos tradicionales". Vamos, que se ha librado por los pelos. Porque, como dice Jorge Bustos, los votantes de Mélenchon, el Pablo Iglesias gabacho, "se pasarán en masa a los extremistas de derechas. La idea es que todo se vaya a tomar por culo, con uno o con otro, pero que se vaya". Armar bulla, como aquí. Federico Jiménez Losantos tiene un disgusto de aúpa con lo del PP de Madrid. "Lo que se está publicando sobre gente cuyo gobierno he defendido me resulta bochornoso en lo intelectual y humillante en lo personal. Cobrar comisiones de la dictadura chavista es lo último que hubiera pensado de la trama en torno a González". Y el juez Velasco y su entrevista en El Mundo -"los jueces debemos interpretar las leyes de acuerdo con el pueblo"- acaba de cabrearle. "Los jueces son de la ley, de nadie más (…) ¿Es mucho pedir que los jueces se limiten a asegurar la igualdad de todos ante la ley, sin torcer el Estado de derecho filtrando los sumarios secretos a la prensa?". ¿Que si es mucho pedir? Como pedir la luna.

El País dice que "Macron recibe el apoyo de sus rivales para frenar a Le Pen" y "Europa respira". El editorial comienza con mucha euforia. "El éxito centrista es una gran noticia para Francia y para Europa". Ahora bien, "dos son las malas noticias de este domingo. La primera es el espectacular resultado de Marine Le Pen, que fulmina sus propios récords. La segunda son las dificultades que probablemente le esperan a Macron para conseguir una mayoría en el parlamento en las próximas legislativas de junio. Macron es un líder sin partido que deberá ser capaz de lograr una coalición que le permita gobernar. Su éxito demuestra la importancia de romper con las inercias y presentar ideas novedosas y señala el camino que los partidos tradiciones deberán recorrer si quieren volver a conectar con sus votantes". Y luego decimos que los españoles somos raros, pues anda que los franceses. Gana las elecciones un tío que no tiene partido.

ABC ve a Francia "entre el centrismo de Macron y el radicalismo de Le Pen". Dice el editorial que hay "cierto alivio", pero tampoco para tirar cohetes. "Después de las presidenciales vienen las legislativas y Macron carece de un partido político que pudiera respaldarle en la Asamblea Nacional. Tendrá que gobernar sin apoyos claros ni una mayoría". Ni minoría. Si no tiene partido está más solito que la una. Herman Tertsch cree que no será para tanto, que como los partidos han quedado hechos unos zorros "habrán de producirse realineamientos que den a Macron mayoría". Vamos, que le van a hacer un partido. ABC le da un empellón a Aguirre. "El PP cree que Aguirre no ayuda si se mantiene tras la operación Lezo". "Siempre ha sabido lo que tenía que hacer en cada momento, dicen en Génova". Si la intención es presionar a Aguirre para que se vaya no has disimulado ni mijita, Bieito. Y cuenta que en el PP están deprimidos porque les "insultan por la calle". "Los parlamentarios están palpando ya en las calles los efectos del caso Lezo entre sus votantes. 'Nos están diciendo en la calle que somos unos chorizos'", y lo peor es que no son podemitas. "Nos lo dice gente que conocemos, que sabemos que nos vota, los nuestros". En la calle y en las columnas de los periódicos, mira a Federico.

La Razón titula: "Macron, el freno de Le Pen". Dice el editorial que "se trata de un buen resultado" y convierte a Macron en "defensor del papel de Francia en el seno de una Europa unida". Pero Macron "se enfrenta a un reto mayor, como es el de llevar a cabo la profunda reforma estructural que exige la economía gala". "De su acierto o fracaso dependerá que la candidata del Frente Nacional no tenga una nueva oportunidad". Y hay que ver qué actividad informadora que le ha entrado al periódico de Marhuenda con lo del Canal. "La trama del Canal poseía 91 fincas, 23 coches de lujo y 21 productos bancarios. Ignacio González y su mujer contaban con 8 fincas. López Madrid, con tres posrches 911". ¿Y el consejero de La Razón Rodríguez Sobrino? Pues "el hombre fuerte del Canal en iberoamérica y considerado mano derecha de González, Edmundo Rodríguez, es quien figura como el titular de mayores propiedades", aunque para enterarme haya tenido que ir a la letra pequeña del texto porque esto no lo destacan en ningún titular. Y, por supuesto, es un señor que pasaba por allí, ni rastro de su cargo en La Razón.