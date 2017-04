Nart dice que Macron se reunió con Rivera… y éste lo desmiente en su cara

El eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart, fue desacreditado por el líder de su formación, Albert Rivera, después de que el primero hablara de una reunión con Emmanuel Macron… y el segundo lo desmintiera en su propia cara.

Nart acudió a El objetivo de Ana Pastor para analizar los resultados de la primera vuelta en las elecciones francesas. El eurodiputado centrista señaló que se vieron "hace bastantes meses" y que, "personalmente", "hubo una reunión entre Albert Rivera, yo, Macron y su principal ayudante".

Cuando la periodista conectó con el líder de Ciudadanos, éste dijo que "no, yo no me he visto con Macron. Lo he dicho públicamente. He hablado con su equipo, nos hemos intercambiado…". Nart negaba y Pastor bromeaba: "Esto es un expediente X".

En el plató se hizo un silencio que se podía cortar con un cuchillo. "En eso, creo que tengo mejor fuente, que soy yo mismo", terminaba Rivera.