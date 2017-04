El juez de la operación Lezo archiva la causa contra Marhuenda y Casals

Mauricio Casals y Francisco Marhuenda ya no están imputados en la Operación Lezo. Eloy Velasco, el juez que conduce las diligencias desde la Audiencia Nacional, ha archivado la causa que seguía por presuntas coacciones del presidente y el actual director del diario La Razón a Cristina Cifuentes y su equipo. El magistrado actúa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que, escuchadas a las partes, entiende que ambos se comprometieron con Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del periódico encarcelado, a presionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que no tirara de la manta, pero no cumplieron su promesa.

Los fiscales del caso considera que ni Casals ni Marhuenda formaron parte de la organización criminal que investiga Eloy Velasco. Insisten en que las conversaciones intervenidas a Sobrino revelaban indicios muy concretos de coacción que se podría haber traducido en una campaña mediática en contra del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aunque "tenían las armas adecuadas para intimidar a Cifuentes", sostiene el Ministerio Público, "la realidad es que no hicieron nada de lo que le manifestaron y dijeron lo que consta a modo de placebo para hacer creer a su amigo que lo estaban protegiendo por estas vías ilícitas".

En su comparecencia como imputados, Casals y Marhuenda sostuvieron que habían mentido a su amigo porque estaba desesperado ante el cerco de la investigación en el Canal de Isabel II –Rodríguez Sobrino fue el responsable de la filial sudamericana donde se habría firmado operaciones de compra a sobreprecio y repartido comisiones y sobornos–.

"En ningún momento se dirigieron con estos fines intimidatorios ni a Cristina Cifuentes, ni al consejero de Presidencia Ángel Garrido ni a la directora de gabinete Marisa González". Según la Fiscalía, se produjo una "estafa no patrimonial a Edmundo Rodríguez de modo que en este naciera la creencia de una falsa protección ilícita".