Esperpento de Irene Montero: denuncia un veto de Angels Barceló tras plantarse en el estudio

Esperpento en la guerra de Podemos contra la Cadena Ser. Después de que este martes la dirección de la formación morada impidiese a Iñigo Errejón ser su representante en la tertulia del programa de Angels Barceló, Hora 25, Irene Montero trató de sustituirle. Un intento que fue frenado por la presentadora de la emisora de Prisa.

La actual portavoz de Podemos se desplazó hasta el Museo Reina Sofía, lugar en el que se desarrollaba el programa este martes pero finalmente no participó en él. Las versiones de lo sucedido de Montero y de Barceló son muy distintas.

Montero

Por un lado, Montero aseguró, en un vídeo publicado en las redes sociales, que desde Podemos habían "comunicado" al programa su intención de "rotar las portavocías y que hoy viniese yo". "La Ser nos ha informado en la misma puerta de que no estoy invitada, de que no me permiten participar en la tertulia, en definitiva, que me han vetado".

"Ya ha mostrado otras veces que la Cadena Ser puede prescindir de personas importantes cuando amenazan los intereses del señor Cebrián", añadía la podemita. "Aunque nos quieran callar, siempre estaremos encantados en participar en todos los sitios. En Podemos manda la gente y no el señor Cebrián", continuaba Montero. Desde su partido, su líder, Pablo Iglesias salía en su defensa.

En @hora25 dicen falsedades sobre Podemos. @Irene_Montero_ llama para que le dejen explicarse. Le responden que no. El jefe es el jefe pic.twitter.com/9OV5V3bhW5 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 25 de abril de 2017

Barceló

Muy distinta fue la versión dada desde la Cadena Ser. Barceló respondía a Montero al inicio de su tertulia política pasadas las diez de la noche. Aseguraba que la baja de Errejón era un asunto "sensible" para su programa y recordaba que el exnúmero tres de Podemos llevaba tres años participando semanalmente en Hora 25.

"Mi objetivo es hacer un buen programa de radio y con este objetivo se eligen los contenidos y los invitados. Los invitados los elegimos nosotros, no aceptamos imposiciones de ningún partido", continuaba la periodista.

Según Barceló, había sido Montero la que se "había presentado en la puerta exigiendo participar en el programa a pesar de que ya se le había comunicado insistentemente que no había sido invitada".