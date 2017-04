Guerra de cartas entre Fernández y Sánchez para que Rajoy comparezca en pleno

Todo en el PSOE tiene una lectura interna y la batalla de este martes no es más que el nuevo cuestionamiento de Pedro Sánchez con la línea oficial de la gestora que considera tibia en su ofensiva contra el PP. Por ello, el exlíder del PSOE ha enviado una carta al presidente de la gestora, Javier Fernández, explicándole que "la envergadura de las tramas de financiación irregular del PP exige de una actuación contundente de nuestra parte".

Por ello exige una "respuesta inmediata por parte del grupo socialista que no pueden quedarse en la solicitud de comparecencias de ministros sino que deben situar la petición de responsabilidades en quien es el presidente del PP, Mariano Rajoy". En una misiva que el propio Sánchez ha publicado inmediatamente en Twitter, añade: "Te pido que traslades a la dirección del grupo parlamentario la necesidad de registrar la comparecencia urgente de Mariano Rajoy ante el pleno para rendir cuentas de su futura declaración ante la Audiencia Nacional y las nuevas investigaciones conocidas sobre la corrupción del PP".

Una carta que ha motivado la comparecencia del portavoz, Antonio Hernando, que ha señalado que "es conveniente que el señor Rajoy comparezca en la Comisión de Investigación porque en esa comisión tiene obligación de decir verdad. Lo que nos parece útil para el Congreso de los Diputados, para la investigación y para la asunción de responsabilidades políticas es que el señor Rajoy comparezca en la Comisión de Investigación en la que tiene la obligación de decir verdad so pena de cometer un delito".

El mismo argumento que, en privado, ha empleado el presidente de la gestora en su misiva de respuesta a Pedro Sánchez. Encabezada por un "estimado Pedro", Fernández le explica al ex secretario general del PSOE que la petición que le traslada ya se ha realizado por el grupo socialista:"Me dices algo que ya leí anoche en los periódicos. Quieres que me dirija al Grupo Parlamentario para que solicite la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. En contestación a esa carta, me es grato comunicarte que el Grupo Socialista ya había tomado la decisión de solicitar esa comparecencia. Lo materializará en el mismo momento en el que empiece a trabajar la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP, que se aprobó en esta legislatura a propuesta, entre otros, de nuestro grupo".

Tras recordarle que dicha comisión no se puso en marcha en la anterior legislatura sino en en la actual, y que la elaboración de la estrategia está siendo coordinada por "nuestros compañeros" de la dirección Ejecutiva Regional del PSM y su grupo municipal, el presidente de la gestora se despide diciendo que "todas estas noticias han sido publicadas profusamente en los medios pero, por supuesto, no tengo ningún inconveniente en trasladártelas por escrito, dada que esta es la vía que has elegido para comunicarte conmigo".