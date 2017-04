Lluís Llach amenaza con castigar a los funcionarios que no acaten la "legalidad catalana"

El diputado de Junts pel Sí, empresario y cantautor Lluís Llach no se anda con subterfugios ni eufemismos respecto a la proclamación de independencia y el papel de los empleados públicos. Las leyes de transitoriedad jurídicas y de desconexión que prepara el parlamento catalán serán de obligado cumplimiento y afectarán a todos los funcionarios, sean de la Generalidad, el Estado o los ayuntamientos. Esas normas "obligarán a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña y el que no las cumpla será sancionado", declaró en una conferencia organizada por Òmnium Cultural el pasado mes de marzo.

"Se lo tendrán que pensar muy bien (los funcionarios)", añadió. "No digo que sea fácil. Al revés. Muchos de ello sufrirán porque dentro de los Mossos d'Esquadra hay sectores que son muy contrarios", abundó el cantante.

Esa es la tesis que ha defendido el diputado de Junts pel Sí, uno de los once miembros del grupo que no militan ni en ERC ni en Convergencia, ahora PDeCAT, en las últimas charlas y conferencias sobre el proceso en las que ha sido la estrella principal, según informa la edición digital en catalán de El País. Como en su día el exjuez Santiago Vidal (cesado por desvelar que la Generalidad acumulaba todo tipo de datos personales de los catalanes), Llach no tiene inconveniente en prometer ante un público generalmente convencido que el Estado catalán será inclemente con quienes desobedezcan sus órdenes y el aparataje legal con el que se pretende sustentar la proclamación de la república. Así, avisa: "El día en que haya ley de transitoriedad jurídica, el que no crea en ella será sancionado. Cuando nos dicen 'es que hay un ayuntamiento...' El día que haya una ley hecha por el parlamento de Cataluña, ese funcionario o ese mosso podrán ser sancionados".

Consecuencias y aparato coercitivo

Según Llach, "la gente se deberá pensar muy seriamente qué actitud tiene ante una legislación que, en caso de conseguir la independencia, le exigirá responsabilidades". Por si quedan dudas, Llach suele añadir en sus conferencias que "cuando las cosas vayan en serio, Cataluña será un Estado serio y aquel que no responda a la legalidad catalana podrá ser sancionado por el Estado catalán".

Al igual que también explicaba Vidal, los preparativos para la independencia están muy avanzados y una de las piezas claves es la estructura de recaudación de impuestos. También en ese apartado Llach se aferra al aparato coercitivo de la república catalana: "La declaración de independencia será en septiembre y nuestras primeras declaraciones de la renta serán en 2018. ¿Qué está previsto? Que quien no pague en Cataluña sea sancionado. Nada más que eso".

Llach apela además a la responsabilidad personal: "El Estado amenazará, pero aquí es donde cada uno de nosotros y de los funcionarios verá qué hace y se responsabilizará de sus actos". Sobre si los ciudadanos aceptarán pagar a la Hacienda catalana, Llach no alberga dudas: "Es un tema que a la consejería de Economía no le preocupa demasiado; es como si lo tuvieran muy resuelto. Yo no puedo explicar nada, pero cuando preguntas sólo te dicen que vamos un poco cortos de tiempo".

El Govern no desmiente

El relato del cantautor coincide en el aspecto tributario con los discursos que le costaron el escaño de senador de ERC a Santiago Vidal. En esta ocasión, nadie de Junts pel Sí o del gobierno regional ha censurado las palabras del cantante y propietario rural que preside la comisión parlamentaria del "proceso constituyente".

Preguntada al respecto, la portavoz del Govern, Neus Munté, echó balones fuera, alegó que no le corresponde al ejecutivo pronunciarse sobre los diputados, se negó a corregir a Llach y afirmó que las sanciones "son un escenario que no se contempla".