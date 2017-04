Montoro, sobre Equipo Económico: "¡Por mí como si se refundan, se reinventan!"

El ministro de Hacienda ha tenido que pronunciarse sobre la investigación de la Fiscalía Anticorrupción a Equipo Económico, por un contrato supuestamente adjudicado "a dedo" en 2012. Entre los investigados está su hermano, con el que en su día Cristóbal Montoro fundó la consultora.

Preguntado por Es la Tarde de Dieter, de esRadio, en los pasillos del Senado, Montoro ha tratado de desvincularse del caso, por el que ya le han pedido explicaciones el PSOE y Podemos. A preguntas de Sandra León, Montoro ha dicho que no puede "decirles absolutamente nada de lo que ignoro" y que se trata de un contrato que él "no tenía ni idea de que existía". Tras recalcar que él salió de la empresa hace nueve años, ha dicho que la materia del contrato "no es del Ministerio de Hacienda, es de otro tipo. No hay medidas tributarias, ni nada".

Montor ha dicho que "hace años" que no habla "con ninguno de los socios de ese despacho", pese a que su propio hermano formó parte de él. Sobre su hermano, ha recalcado que es "socio fundador" pero que "siempre ha hecho estudios sociológicos". "Otra cosa es la parte económica", ha insistido.

Después de añadir que Equipo Económico se fundó sin incumplir a Ley de Incompatibilidades, y preguntado sobre si está tranquilo, ha contestado: "¡Qué tranquilo y qué no tranquilo!. Si le estoy diciendo que yo salí hace 9 años. Por mí como si se refundan, o se reinventan".