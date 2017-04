Dirigentes de Podemos e Izquierda Unida han llamado en las últimas horas a sumarse a una "cacerolada" que se pretende celebrar este martes a las ocho de la tarde ante la sede del PP en la calle Génova de Madrid. Pablo Echenique o el edil de Manuela Carmena, Mauricio Valiente, han compartido un cartel en Twitter que reza: "Que se disuelvan y entreguen las armas. El PP no es un partido, es una banda". Texto que hace un símil con la petición de las víctimas del terrorismo a ETA.

Me ha llegado esta convocatoria por varios sitios. Parece muy oportuna dada la ciénaga de corrupción PPoPPular que nos desayunamos cada día. pic.twitter.com/Gc6384gCuI — Pablo Echenique (@pnique) 24 de abril de 2017

Llaman así a manifestarse en el cuartel general de los populares tras destaparse el caso Lezo que ha llevado a Ignacio González a prisión y ha acabado con la dimisión de Esperanza Aguirre. Lo hacen con ese cartel y con uno similar que cambia la palabra "armas" por "pasta".

#MadridNoPaga el Partido Popular debe responder por robar lo que es de todas y todos. El movimiento popular autorganizado les juzgará. pic.twitter.com/AWSGxAE3Xh — Anticapitalistas (@anticapi) 24 de abril de 2017

Estos carteles también los han publicado las cuentas oficiales en Twitter de Izquierda Unida y de Ganemos, organización que forma parte de Ahora Madrid.

Desde Podemos aseguran que no son los convocantes de este acto que comenzó a ser difundido en las redes sociales por organizaciones como Izquierda Castellana, Anticapitalistas o la Coordinadora 25-S, la misma que promovió actos como el "Rodea el Congreso". Y, por ahora, no confirman la asistencia de alguno de sus representantes públicos aunque no lo descartan.