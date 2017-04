El vídeo que desbarata el numerito de Podemos en la Ser

A propósito con la última polémica entre Podemos y la Cadena Ser, después de que Pablo Iglesias apartara a Errejón de las tertulias de Hora 25 para imponer a Irene Montero, la web de la Ser publica hoy un vídeo en el que Iglesias admite que en su programa La Tuerka él decide quién va y quién no va.

Pablo Iglesias admitía que "nos gusta traer a la derecha porque beneficia a la línea del programa" y porque sus ideas "funcionan mucho mejor en la confrontación". "Por eso lo hacemos, no por una obligación axiomática a que aquí tiene que estar representado todo el arco parlamentario".

El líder Podemos también admite que en lo que "sí somos mucho más autoritarios es a la hora de seleccionar qué gente de izquierdas viene, nos tiene que gustar". Con el PP y el PSOE "aceptamos a quien nos manden" pero "en la izquierda no, porque esa es nuestra línea y nos parece crucial. Si viene alguien de izquierdas y no nos gusta, no vuelve. Nosotros no invitamos jamás a IU o a Izquierda Anticapitalista a La Tuerka, invitamos a personas concretas que nos gustan".

Termina diciendo Iglesias que ha recibido presiones para invitar a ciertos contertulios por ser alguien destacado de la dirección de estos partidos y no les ha admitido. "Aquí mandamos nosotros".

Este argumento de Pablo Iglesias es contradictorio con su intención de imponer a Irene Montero como contertulia en Hora 25, que ayer se presentó en el programa sin haber sido invitada, y denunció que había sido "vetada". Sin embargo, Iglesias no aplicó sus criterios de elección de tertulianos a la Cadena Ser y protestó enérgicamente. "Nos quieren correctos o calladitos, pero seguiremos diciendo verdades. Aunque duelan al poder".