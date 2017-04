El presidente de Sociedad Civil Catalana, Mariano Gomá, y el director del documental Disidentes: El precio de la discrepancia en Cataluña, Fran Jurado, han sido entrevistados este miércoles en Es la mañana de Federico de esRadio.

Mariano Gomá dijo que ofrecieron el documental a TV3 y la cadena pública catalana no lo quiso: "Nosotros no existimos para TV3". Por su parte, Fran Jurado contó que "se hizo algún tipo de gestión con TVE en Cataluña y tampoco fructificó. Gracias a la ayuda de SCC, lo exhibiremos en algunas ciudades, pero en televisiones, no".

El presidente de SCC dijo que "nosotros sí representamos a la mayoría de los catalanes", aunque "tenemos la voz, pero no el dinero": "Si tuviéramos el alimento copioso que reciben algunos medios públicos y privados en Cataluña, seguramente haríamos más ruido del que hacemos". En este sentido, hablando de los medios catalanes, el director del documental puso a La Vanguardia como ejemplo: "Es un periódico que está subvencionado, pero el 80% de la gente que opina leyendo sus noticias está en el otro lado".

Jurado señaló que Disidentes "lo hicimos gracias a SCC" con la idea fundamental de "sacar un relato diferente, minoritario, el que no aparece en los medios oficiales". Estructurado a partir de entrevistas y testimonios –como, por ejemplo, el de Dolores Agenjo-, ofrece una "sensación positiva al final": los separatistas han evolucionado y "parece que eso es negativo, pero esa especie de huida hacia adelante ha llevado a que, por fin, haya llegado un núcleo de resistencia mínimamente estructurado en Cataluña".

"Invitamos a todos los partidos"

Mariano Gomá ha dicho que SCC invita a sumarse a sus propuestas "a todos los partidos": "Nosotros somos transversales. Nunca he creído en el choque de trenes: es un cochecito, el catalanismo, que va contra un muro, que es la potencia del Estado. No creo que haga falta que haya movimientos agresivos por parte de España. Esto se va a frenar solo en cuanto el Gobierno se mueva un poquito".

El presidente de SCC ha contado que han hablado con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría: "Nos ha alentado a seguir trabajando en este tema. Nos ha dicho que está trabajando para que el Gobierno esté más en Cataluña, y yo creo que lo está cumpliendo. Reunirse con nosotros es inútil: estamos los dos en el mismo bando. Ella debe meterse en el núcleo duro de lo otro".

Además, Gomá ha dicho que sufre de síndrome de Estocolmo cuando viene a Madrid y ve tantas banderas españolas: "¿Por qué en Cataluña no hay miles de banderas españolas en todas partes? Las había y no las hay".