Jesús Gómez, exalcalde de Leganés, ha detallado en esRadio cómo puso en conocimiento de Esperanza Aguirre y de Carlos Floriano que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza. "Todo comienza cuando en febrero de 2014 Ignacio González me llama y me pregunta a bocajarro que si yo tenía una cuenta en Suiza". El expresidente de la Comunidad de Madrid tenía como fuente "a los de azul, supongo que se refería a la UDEF". Gómez ha relatado que le dijo "que se quedase tranquilo porque nunca he tenido una cuenta en Suiza, ni he viajado a Suiza ni tengo testaferros".

No obstante, se quedó "muy preocupado porque pienso que alguien intenta perjudicarme" atribuyéndole falsamente una cuenta en Suiza "y empiezo a preguntar a juristas y abogados, algunos del ayuntamiento, otros externos". Todos le dijeron que era inverosímil que sin un poder entregado por el propio Jesús Gómez alguien hubiera podido abrir una cuenta en el país helvético en su nombre. Pero todo se destapa "cuando uno de los abogados me dice que quien tiene la cuenta en Suiza es tu jefe" Ignacio González y le "facilitó el número de cuenta famoso".

Gómez comenzó a consultar y dio con el periodista Esteban Urreiztieta, "que también tenía el número de cuenta y coincidía cifra por cifra, letra por letra, la cantidad, la entidad, todo". Hay "una tercera fuente que formó parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pero que no puedo revelar", ha contado.

Es en ese momento, ha continuado Jesús Gómez, "cuando me dirijo a Esperanza hasta en tres ocasiones". Sobre su reacción, ha dicho que "la primera vez, fue de incredulidad; la segunda, de enfado; y la tercera, de indignación". Según Gómez, "Esperanza creía firmemente en la palabra de Ignacio González" y "si algo ha demostrado la Operación Lezo es que González mentía con bastante credibilidad". En aquel momento, ha recordado Gómez, "yo solo tenía sospechas fundadas pero no pruebas salvo el número de cuenta".

El número de cuenta "estaba activo. Lo sé porque intenté hacer una transferencia desde una sucursal en España pero no me podían decir quién era el titular". Además, ha añadido que "alguien había variado" los datos "para que no pudiera vincularse con Ignacio González". Es en ese momento cuando decidió dirigirse "a los señores Juan Carlos Vera y Floriano", del PP nacional.

Gómez ha explicado que lo que pidió era "una investigación interna discreta" y ha aclarado que no acudió ni a la Policía ni a la Fiscalía porque "no tenía pruebas y mis fuentes no estaban dispuestas a testificar ante un juez". Por tanto, el juez podría haber archivado la querella, González me hubiera denunciado y "el que habría ido a la cárcel habría sido yo".

Según el exalcalde de Leganés, aquellos avisos le costaron "el puesto y no renovar en las listas para las municipales de 2015". Pero esta mañana, Carlos Floriano dio una versión distinta al confirmar que recibió el papel con la cuenta suiza: según el diputado, había un deseo de revancha en la denuncia porque "este señor no iba a ser el candidato en Laganés y parece que venía con ánimo de venganza sobre los responsables regionales".

Gómez ha desmontado la versión de Floriano: según ha explicado, el diputado ha tenido "una confusión de eventos y calendario" ya que "yo voy a verle el 26 de noviembre y en ese mes todavía no se habían decidido cuáles iban a ser las candidaturas de la Comunidad de Madrid y mucho menos de los pueblos".

De hecho, "el candidato a la comunidad en ese momento iba a ser en principio Ignacio González". "Recogí todos los datos y fechas cuando tenía la memoria fresca, el día 8 de abril de 2015 en un acta notarial". Gómez ha aclarado que su única intención al contarlo todo es "limpiar mi nombre".