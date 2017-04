Citando a Josep Tarradellas, expresidente de la Generalidad de Cataluña, "en política se puede hacer de todo menos el ridículo". Algo de eso debió experimentar anoche la número dos de Podemos, Irene Montero, tras su infructuoso intento de colarse en la tertulia Hora 25 de la Cadena Ser, que dirige Angels Barceló.

El origen del conflicto hay que buscarlo en la decisión de Pablo Iglesias de que Íñigo Errejón fuese sustituido en dicha tertulia por su número dos y actual portavoz, Irene Montero. La decisión no hizo sino tensar la mala relación entre Podemos y la radio del Grupo Prisa. Por un lado, la Ser publicó una noticia titulada "Podemos impide a Íñigo Errejón participar en la tertulia de Hora 25", en la que avisan de que "son los directores de sus programas quienes deciden a quién invitan a cada espacio".

Como respuesta Podemos ha emitido un comunicado en el que se preguntan si "Prisa quiere tomarse la revancha porque Cebrián está en el Tramabus". Y añadían que la cadena "falta gravemente a la verdad en su comunicado de hoy, en el que dice que impedimos a Iñigo Errejón participar en su tertulia de Hora 25".

A partir de ahí, el ridículo. Irene Montero intenta colarse en la tertulia y Ángels Barceló lo impide. Montero señala en Twitter que ha sido "vetada" y los usuarios de la red social se desmelenan y dejan volar libremente su imaginación y su ingenio. Aquí abajo, algunos ejemplos:

–¿Encanna? Encanna, bonita. Soy Irene Montero y me he dejado las empanadillas en el Hora 25, y me se queman los errejones. pic.twitter.com/vzq2rbi2Zv