Aparece la misteriosa cuenta suiza de González: ¡la tenía Marhuenda!

El Mundo dice que "El fiscal de 'Lezo' amenazó con irse por la injerencia de Moix". Este Moix es una calamidad. Enreda y enreda y siempre lo pillan. Arcadi Espada descuartiza al nuevo juez estrella, el neogarzonita Eloy Velasco. "El auto que desinvestiga a Mahuenda y Casals es un ejemplo de la peor doctrina instructora: la de los jueces que primero disparan y luego preguntan. Si bastó oír a esos dos (y a su coaccionada Cifuentes) para librarlos de la imputación, lo razonable habría sido primero oír y luego decidir si imputar. Ciertamente, esos procedimientos instructores les habría ahorrado la pena del telediario. El hecho de que Casals sea alto directivo del grupo mediático que de manera más sucia y obstinada ejecuta la pena no justifica, ni siquiera poéticamente, la innoble torpeza de Velasco". Bueno, pero lo pasamos un rato bien viendo los sudores de Ferreras, no me digas que no, Arcadi. El editorial habla del último tirón del cable para desconectar Cataluña. No dice nada nuevo porque no hay nada nuevo que decir. Que si "esta decisión consuma el golpe al estatut", que "certifica la escalada de provocación de los soberanistas", que parece que nunca llegan a la cumbre, que si "exige una respuesta contundente por parte del Estado". Esta vez no habla del artículo 155, menos mal. Y crece sin parar la despodemización de medios y periodistas ante los desbarres del Líder Supremo y su corte. Hoy Antonio Lucas se confiesa contrito. "Yo creí en ellos, sí". "Cuando el foco de la contaminación ambiental está en lo alto del PP, ellos detienen en seco la actualidad, muy encampanados porque a Irene Montero no le dan sitio en una tertulia de la SER (...) El asunto de quién figura en la tertulia ha montado un taco monumental (…) Estas caceroladas de Podemos tienen cada vez peor encaje. Todas las semanas hay una batallita no de oposición, sino de ruido", dice decepcionado. Tranquilo, muchacho, hay un porrón de gente en tu mismo caso. Podéis formar una asociación de damnificados por Podemos.

El País dice que "el PP admite que conocía la actividad dudosa de González", pero "no lo denunciaron". Pues claro, uno de los nuestros, ya sabes. El editorial es muy duro con "la banda Pujol", quién te ha visto y quién te ve, Cebrián. Dice que "el juez impone prisión no directamente por los presuntos delitos cometidos, sino para asegurar que el inculpado no repita la conducta tramposa que ha mantenido durante dos años, aprovechándose de su libertad provisional". "Ciertos miembros del clan Pujol actúan con el automatismo de quien se cree inatacable, incluso inmune", ojo a lo de "ciertos". "El pretendido oasis pujolista cada día se asemeja mas a un cloaca". ¿Se acabó el amparo de El País a los Pujol?

ABC abre con su foro con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. "No se detraerá un solo euro para otras regiones en favor de Cataluña". Ja. Dice el editorial que a los Pujol les "ha llegado la hora de rendir cuentas de todo lo estafado a los catalanes y a los demás españoles bajo la falsa cobertura de un presidente de la Generalitat sacrificado por la causa separatista". Pero Gabriel Albiac advierte. "Nada va a cambiar si la ley no cambia. Con suerte, puede que hasta algún Pujol acabe en la cárcel. Pero dará igual, si la ley continúa protegiendo la opacidad del dinero con el cual pagan los partidos su opulencia. No, no es ésta una historia de honestidades –ni de deshonestidades– personales. El Estado se pudre. Con él, todos". No jorobes, Gabriel, ¿la Trama podemita?

La Razón proclama el "mensaje de Rajoy al PP", algo así como Jesucristo a sus discípulos. "Hay que esperar a que pase la tormenta". Lo de siempre, vamos. Marhuenda dice que "nunca como ahora le son exigibles a los hombres y mujeres del PP cumplir el mandato de la unidad interna y mantener la serenidad frente a un ambiente enrarecido por las actuaciones judiciales y los ataques oportunistas de los partidos de la oposición", dice. Prietas las filas. Como dijo una vez Felipe González, en horas bajas, militancia, militancia y militancia. Y hoy La Razón da la sorpresa. Resulta que el misterioso número de la cuenta suiza de Ignacio González que buscaba todo el mundo ¡la tenían ellos! "CH5408548010212210001". Es la ventaja que uno de los directivos del periódico esté metido en el ajo, que tienen información privilegiada.

Lo de la desconexión no le interesa ya ni a La Vanguardia, que abre con Pujol. "El juez atribuye a Jordi Pujol el dinero de su hijo en Andorra". Incluso da más importancia a la fascistada de Lluis Llach. "Apoyo a Llach por la polémica de los funcionarios". Cómo será la jartura a la que han llegado que Pilar Rahola titula su columna: "Agggggg".