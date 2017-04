Marhuenda, a Federico: "¿Sabes cuántos periodistas borrachos han pedido favores?"

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, ha participado en la tertulia de Es la mañana de Federico de esRadio tras ser desimputado, junto al presidente del periódico, Mauricio Casals, en la operación Lezo. Ambos fueron acusados de coaccionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Arrancaba Federico acusando al grupo Atresmedia de querer cargarse, con la permisividad del PP, el régimen actual. Marhuenda defendía a los suyos: "¿Cómo va a cargarse el régimen un grupo de comunicación? ¿Sabes quién está detrás de Atresmedia? D’Agostini, Bertelsmann y Planeta". Acto seguido, justificaba el duopolio: "En toda Europa lo hay: en Italia, en Francia, en Alemania…".

Sobre el exdirectivo Edmundo Rodríguez Sobrino, Marhuenda ha dicho que "nunca ha sido consejero delegado ni ha tenido sueldo de consejero delegado". "Él estaba en el Canal como abogado". Federico, entonces, le preguntaba cómo se podía ser, al mismo tiempo, consejero de un periódico con el 23% de las acciones, y luego estar en una offshore. Continuaba el director de La Razón: "Lo que Edmundo Rodríguez plantea, y por eso le ayudamos, es que él es inocente. Tiene dos obsesiones: uno, liquidar su relación con el Canal de Isabel II, y dos, dice que están filtrando informaciones que le perjudican a medios de información. Él me lloraba diciendo "mira lo que sale en tal medio". "Es en ese momento, sólo, concretamente, cuando yo me intereso por el tema. Cuando me entero de que la Fiscalía actúa, yo no hago absolutamente nada".

Uno de los momentos más tensos de la tertulia fue cuando Federico y Marhuenda se refirieron al juez Eloy Velasco. El primero criticaba sus modos de hacer; el segundo, lo defendía: "Las grabaciones no son terribles. Ese es un juez que toma una decisión muy acertada, porque estaba en ciernes la acusación popular, llamada PSOE, Podemos, los abogados… Si se personan, alargas la causa. Entonces sí que hubiera sido un problema para mí y para Mauricio".

Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Marhuenda ha dicho que "si hay alguien imposible de agredir es Cristina Cifuentes". Negó que él le instara a que no "colaborara con la Fiscalía" y señaló que ella, "que es una buena persona y una buena presidenta, sé que no hubiera dicho que yo he obstruido la justicia". Ante el juez, la líder del PP madrileño dijo que "cuando hemos hablado, lo hemos hecho sobre cosas de la universidad. Y ya está".

Marhuenda dijo que España "es un país de hipócritas y de cínicos": "Yo, como periodista, ¿sabes cuántos políticos me piden favores, y yo cojo y los ayudo? O, ¿cuántos periodistas piden favores? Periodistas borrachos que luego piden que les quiten las multas". Personificaba su afirmación en el expresidente madrileño: "Como Nacho González hable de periodistas que le han ido a hacer la pelota, sepulcros blanqueados, me voy a reír".

El tramo final de la conversación se centraba en los periodistas que, según Marhuenda, se han "portado mal" con él. Tras evitar dar nombres, Luis Herrero y Federico metían la directa: "Hablas de Pedro J.", y se referían al artículo que la dirección de Comunicación de Atresmedia envió a 70 medios "acusando a la compañera actual de Pedro J. de convertir El Español en ultrafeminista y cristófobo". "Yo no me vengo de Pedro J. –decía Marhuenda– ni he publicado nada contra él. A Pedro J. le tengo afecto, nunca he publicado nada contra él y podría haberlo hecho o no. Y cuando ha hecho algo, he publicado noticias sobre sus libros como si fueran míos o de mis hijas. (El Español) Ha publicado cosas diciendo que yo exigía que me regalaran incunables. Un incunable vale 300, 400 o 500.000 euros. A mí no me han regalado ni libros antiguos. También dijo lo del despacho de Sagasta…". "Yo no ataco a Pedro J. ni a su señora. Si ha salido eso, aunque fuera del grupo… yo no atacaría a Pedro J.", insistía el director de La Razón.