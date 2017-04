Podemos anuncia una moción de censura contra Rajoy

Tras poner a circular el tramabús, llamar a sus bases a una cacerolada en la sede popular de Génova y pedir un pleno monográfico sobre corrupción, Podemos continúa su ofensiva contra el PP y ha anunciado que va a presentar una moción de censura con el objetivo de derrocar a Mariano Rajoy. Para conseguir los apoyos necesarios para que salga adelante (se necesita el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados), Pablo Iglesias ha explicado en una rueda de prensa que ha iniciado una ronda de contactos con los demás grupos para "presentar y ganar" esta moción.

Un intento que tiene visos de fracasar ya que, minutos después de este anuncio, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha asegurado que Iglesias "tiene mala fe y falta de rigor" por lo que desairan esta propuesta. El socialista ha comparado esta situación con el anuncio que realizó Iglesias en enero de 2016 de un "gobierno de coalición" tras reunirse con Felipe VI.

En la misma línea, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha rechazado tajantemente lo que no ha dudado en calificar de "circo, a los que nos tiene acostumbrados el señor Iglesias". Para el número dos de Albert Rivera, "no creemos que la la solución a los problemas que tiene España sea hacer o presidente o vicepresidente o ministro del Interior a Pablo Iglesias, creemos que los problemas de España se solucionan e una forma más seria". Fuentes de Ciudadanos contemplan incluso la posibilidad de no acudir a la reunión que les pida el líder de Podemos dentro de su "ronda de contactos".

Aún así, desde Podemos seguirán adelante porque quieren presentarse como los "líderes" de la oposición y también presionar a PSOE y Ciudadanos para que se retraten. Tal y como reza el artículo 175 del Reglamento del Congreso, se puede exigir la "responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de una moción de censura". Para ello, "deberá ser propuesta, al menos, por la décima parte de los Diputados en escrito motivado dirigido a la Mesa del Congreso y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno que haya aceptado la candidatura". Con los diputados que cuenta Podemos, sus dirigentes podrían proponerla aunque sin el PSOE no tendrá éxito.

Sin Errejón

Pablo Iglesias ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la que ha estado acompañado por la portavoz del partido, Irene Montero; el líder de En Comú, Xavier Domènech o el de IU, Alberto Garzón. Llamativa ha sido la ausencia del que fuera número dos de la formación, Íñigo Errejón.

Según el partido morado, la situación es de "emergencia democrática" y se ha demostrado que el PP utiliza los recursos públicos y las posiciones de gobierno"para uso de su propio partido y no del interés general".

También en la Comunidad de Madrid

Esta propuesta llega después de que en la Comunidad de Madrid, Podemos ya anunciara una consulta a sus bases que comenzará el próximo 2 de mayo para ver si presentan o no una moción de censura contra el Gobierno de Cristina Cifuentes.

Una propuesta que, por el momento, no cuenta con el apoyo claro del PSOE-M, y que Ciudadanos ha rechazado en múltiples ocasiones.