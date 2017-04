Cuatro días y 40 minutos de reunión después, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, principal partido de la oposición a Ahora Madrid, ya tiene nuevo portavoz. José Luis Martínez Almeida. Un abogado del Estado de 42 años y hasta ahora portavoz de la Comisión de Urbanismo, cargo que seguirá ostentando.

Los populares madrileños vivieron una jornada aciaga el pasado lunes, cuando su líder, Esperanza Aguirre, presentó su dimisión tras la imputación del que fuera su número dos Ignacio González en la operación Lezo. Tan solo un día después, dos concejales dieron un paso al frente: el portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna y José Luis Martínez Almeida. El objetivo, recomponer rápidamente el grupo entorno a un nuevo rostro y la oposición firme y decidida al Gobierno de Manuela Carmena.

Así, un día después de la reunión de Cristina Cifuentes con el Comité Ejecutivo del PP, donde dejó claro que los concejales tendrían total "autonomía" para elegir al sucesor, el grupo se reunió, tras el Pleno extraordinario sobre Memoria Histórica, durante 40 minutos, de los cuales 10 fueron empleados por los dos contendientes para exponer los motivos por los cuales presentaban su candidatura. El resultado: 10 votos a favor del nuevo portavoz y 8 para Henríquez de Luna. Dos ediles se abstuvieron. Luis Miguel Boto, que ocupará el escaño 21 en la bancada popular, no participó porque aún no ha recogido su acta como concejal.

Después se dirigieron a una pequeña sala a esperar a la prensa. Martínez Almeida fue el último en aparecer ante los medios donde fue recibido por una cerrada ovación de los suyos. Nervioso y algo sonrojado resumió su proyecto político: "ganar las elecciones y que Madrid se olvide de esta pesadilla que es Podemos".

"Gracias a todos los compañeros del grupo municipal, para los que no tengo palabras de agradecimiento por haber depositado su confianza en mí", comenzó señalando Martínez Almeida, no sin reconocer que se sentía "abrumado" al saber que contaba con un "grupo humano" con el que "trabajar". Entre aplausos, Martínez-Almeida agradeció también la labor de Henríquez de Luna como un "maravilloso portavoz adjunto", cargo que por él, continuará ejerciendo. "Es imprescindible en este grupo. No me veo capaz de realizar esta tarea sin él a mi lado".

José Luis Martínez Almeida, al que varios medios habían señalado como el favorito de Cifuentes para enterrar el aguirrismo (fue nombrado por la presidenta regional secretario de Relaciones con el Ayuntamiento mientras que Henríquez de Luna ocupa el puesto de vocal) reivindicó la figura de su antecesora con gran vehemencia, como también hizo en el Pleno de esta semana. "Seguirá siendo un referente para todos nosotros, una persona que ha dimitido sin tener responsabilidades de ningún tipo, siendo un ejemplo de responsabilidad política".

Preguntado por si estará a la altura de Aguirre, indicó que esa es "una tarea a la que pueden acceder pocas personas". "Ahora soy el nuevo portavoz; creo que hemos hecho una extraordinaria labor de oposición y tenemos que seguir durante los dos últimos años y establecer nuevas líneas de acción". El lema de los populares, ‘Merecemos un Madrid mejor’, "no es casual, merecemos un Madrid mejor del que tenemos y lo vamos a conseguir para 2019".

"En dos años pueden pasar muchísimas cosas"

No obstante, no está decidido aún si Martínez Almeida será el candidato del PP a las próximas elecciones autónomicas. "Es algo que este momento no se plantea. Lo único que nos planteamos es ganar y las personas es lo que menos nos importa; lo que nos importa es nuestro proyecto y acabar con Ahora Madrid en el Gobierno de la capital".

Si bien es cierto que asumir la portavocía del principal partido de oposición en el Consistorio dará a Martínez Almeida la visibilidad y cercanía con los votantes necesaria para concurrir con opciones a la cita electoral, la decisión no la toma su grupo sino la presidenta regional y en última instancia Génova. "En estos dos años pueden pasar muchísimas cosas", aseveraban a este periódico fuentes del grupo.

Combativo contra el edil pablista

Martínez-Almeida fue como número tres de la lista en las pasadas elecciones municipales. Con Aguirre como presidenta regional, fue nombrado director general de Patrimonio Histórico de 2007 a 2011. A continuación se ocupó de la Secretaría General del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid hasta que, tras la dimisión de su mentora,se fue a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La ya ex portavoz municipal lo rescató de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para su última aventura electoral.

Hábil y rápido en las respuestas, se lleva el foco mediático en la Comisión de Urbanismo junto a su homóloga socialista Mercedes González. Ambos, con un proyecto político diferente, ejercen una marcada oposición al edil pablista de Ahora Madrid y responsable de la materia en el Ejecutivo local, José Manuel Calvo. También en el Pleno protagoniza una de las intervenciones más combativas entre sus compañeros de bancada. Su última proposición presentada en sesión plenaria estuvo encaminada a tratar de desbloquear el proyecto de la cooperativa de Cuatro Caminos, que el Ejecutivo de Carmena mantiene paralizado.