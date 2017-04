El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró sábado que España no pone "líneas rojas" a la negociación del 'Brexit' en lo que afecte a Gibraltar, pero consideró "muy razonable" que España cuente con derecho de veto al respecto.

Rajoy participó en Bruselas en el Consejo Europeo extraordinario que fijó los ejes de la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido y, en conferencia de prensa posterior, se mostró satisfecho con el hecho de que todos los socios comunitarios hayan avalado que todo acuerdo sobre Gibraltar debe contar con la anuencia de España.

"Es reconfortante porque lo que ahí se dice es lisa y llanamente una obviedad y discutir obviedades tiene poco sentido", añadió.

Al plantearle si España tiene líneas rojas al respecto y si defiende que haya una soberanía compartida sobre Gibraltar o un cambio del régimen fiscal, defendió la actitud que está manteniendo su Gobierno.

"España, como siempre, tiene una posición constructiva. Se entiende bien que Gibraltar se va cuando se vaya el Reino Unido de la UE, igual que se van Escocia, Gales o Irlanda del Norte", explicó.

Tras recordar la potestad de España de vetar un acuerdo sobre Gibraltar que no comparta, precisó que "no hay ni líneas rojas ni de ningún otro color". "Simplemente, cualquier acuerdo necesitará del acuerdo previo de España y el Reino Unido. Creo -insistió- que es muy razonable y no necesita de mayores explicaciones".

Rajoy aseguró que no ha mantenido ningún contacto con las autoridades británicas sobre el futuro de Gibraltar porque el Reino Unido sigue formando parte de la UE.