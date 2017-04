Cs: "Rajoy dice que quien la hace la paga, pero nunca se entera de quién la hace"

El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha dicho hoy sentirse "abochornado" por la corrupción del PP y ha subrayado que aunque el presidente del partido, Mariano Rajoy, dice que "quien la hace la paga, nunca se entera de quien la hace".

En declaraciones a los periodistas, Gutiérrez se ha referido, en concreto, al caso del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, "que todo el mundo sabía que tenía una cuenta en Suiza, salvo Rajoy", y ha lamentado que esta semana esté marcada, de nuevo, por los casos de corrupción del PP que "impregnan la vida pública de un hedor insoportable".

El responsable del grupo parlamentario también se ha referido a la justicia que, si bien debería ser absolutamente independiente, el PP se empeña "en seguir controlando a los fiscales y a los jueces, y que los fiscales no hagan su trabajo".

En ese sentido, Gutiérrez ha recordado que Ciudadanos aboga por una separación del poder político "para que saque las zarpas del poder judicial, algo que están reclamando todas las asociaciones de fiscales y jueces y toda la sociedad".

Gutiérrez ha informado de que Ciudadanos registrará, en breve, en el Congreso una modificación legal para que los nombramientos de la fiscalía se hagan de forma independiente. También ha pedido que el Fiscal General del Estado pueda ser reprobado y cesado si su trabajo no se atiene a lo que el Estatuto de la Fiscalía dispone.

Preguntado por las palabras del presidente del Gobierno que ayer ironizaba sobre la moción de censura anunciada por Podemos, diciendo que él no iba a presentar ninguna contra el líder de la formación morada porque no le conviene, Gutiérrez no ha querido valorar estas declaraciones y se ha limitado a decir que "cada uno es dueño de sus palabras".

No obstante, ha insistido en que Podemos, anunciando una moción de censura, se está "tomando a broma" la democracia y ha remarcado que "jugar o tomarse a broma la democracia no es bueno para este país".

"Lo que es bueno para España es trabajar, pero entiendo que a los señores de Podemos lo que les cuesta es precisamente eso: trabajar" ha precisado. Gutiérrez ha recordado que la formación morada ha podido llegar a acuerdos con Ciudadanos para acabar con los aforamientos y la limitación de mandatos "pero no ha querido".

"Lo que prefieren -ha reiterado- es salir a dar vueltas con el autobús o planear mociones de censura donde no hay candidato alternativo ni apoyos".

Patxi López: "Podemos es el mejor aliado de Rajoy"

El precandidato a la Secretaría General del PSOE Patxi López ha pedido hoy al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que "deje de mirar para otro lado", "deje de proteger a corruptos" y empiece a colaborar con la Justicia.

Según ha asegurado en un acto con militantes en Ourense, casos como la operación Lezo revelan que esto ya no es un caso aislado de "uno o dos corruptos" en el PP, sino que se trata de una "trama sistemática".

Preguntado por la moción de censura y la posterior reacción de Rajoy a este respecto, Patxi López ha afirmado que lo que tiene que hacer el presidente del PP "en lugar de hacer bromas, porque esto es una cosa muy seria, es dejar de proteger a corruptos y empezar a colaborar con la Justicia", en vez de decir "que no sabía nada".

"Esto ya no es, uno dos y tres corruptos en el PP, es un Partido Popular que ha estado sistemáticamente organizando tramas para saquear los recursos públicos mientras ellos imponían sacrificios al resto de la ciudadanía", ha zanjado López.

En cualquier caso, ha criticado la propuesta de moción de censura defendida por el líder de Podemos. El diputado vasco ha esgrimido que "no resulta en absoluto creíble" el paso dado por Iglesias y le ha recordado que cuando su partido ya tuvo una oportunidad de impedir que gobernara en este país el PP "votó no a esa posibilidad" y "a que hubiera gobierno de cambio", durante las negociaciones previas a la configuración de gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015.

Esta situación, según el socialista, deja a Podemos como "el mejor aliado de Mariano Rajoy", ya que en lugar de estar hablándose de corrupción "estamos hablando de esta especie de moción de censura" que ha enmarcado dentro de la "política espectáculo" de Podemos.

Ha insistido en que el PP "no es más corrupto que hace un año" y, acto seguido, ha lamentado el envío de "mensajes de apoyo a corruptos" por parte de personas de confianza de Rajoy así como la decisión de algunos fiscales "impidiendo la investigación", un hecho, ha subrayado, que "necesita explicaciones".

Para el candidato vasco, el Partido Popular no se regenerará "hasta que no pase a la oposición" y el partido asuma responsabilidades, en alusión directa a la operación Lezo, en la que están implicados, entre otros, el expresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González.

"No es uno o dos corruptos sino un partido carcomido por la corrupción, con tramas sistemáticas para saquear recursos públicos", ha zanjado el exlehendakari, quien ve en las protestas contra Rajoy una "consecuencia de cómo tiene su partido y cómo está actuando su gobierno".

Pedro Sánchez: "Que asuma responsabilidades políticas"

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "por decencia" asuma sus responsabilidades políticas ante los casos de corrupción en el Partido Popular y presente su dimisión.

En un acto celebrado en Mérida al que han asistido unas 500 personas y bajo una intensa lluvia, Sánchez ha cargado contra Rajoy y contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

"Hay que pedir a Mariano Rajoy que asuma sus responsabilidades políticas", ha señalado Sánchez, quien ha añadido que "le llegó la hora de elegir entre el interés de España o su interés particular", y por "decencia" le ha pedido que "piense en el país y dimita como presidente del Gobierno".

También ha reivindicado su lema 'No es no' en referencia a la moción de censura anunciada por Podemos, sobre la que ha dicho que hace un año el partido de Pablo Iglesias podría haber elegido a un presidente socialista.

"Iglesias le sienta como un guante a Mariano Rajoy, porque cuando pudo elegir entre un presidente socialista y Mariano Rajoy, votó a Mariano Rajoy", ha señalado.