El PP tiene "el miedo metido en el cuerpo"

El Mundo dice que "Los fiscales se rebelan contra las injerencias del Gobierno". El editorial lo dedica a deprimir a los sindicatos en su Día. "La nostalgia de aquel tiempo en el que sindicatos eran capaces de movilizar a la sociedad española será hoy la protagonista". "Los sindicatos tienen una crisis de representatividad evidente (…) El descrédito en el que han caído por sus errores ha lapidado a los sindicatos", dice. Vamos, que en las manis de hoy van estar los líderes, los liberados y Pablo Iglesias. Federico Jiménez Losantos habla de la educación. "El PP ha liquidado las reválidas con el aplauso de Podemos, que las llama franquistas, y de Cs, porque estimulan el memorismo". Y encima, "la indigencia intelectual de la horda podemita obliga a sus padrinos del PP a rebautizar el suspenso (…) ¿Y cómo llamar al suspenso para que no evoque ignorancia? Barrunto que se impondrá post aprobado. Ya que estamos en la era de la post verdad, antes mentira o propaganda, es el lógico fruto centrista de la post educación, del post PP, del post Rajoy". ¿Es que habrá un post Rajoy, Federico? Parece eterno. Raúl del Pozo se teme lo mismo. "Algunos comunicadores insisten en la leyenda urbana de que, en realidad, Podemos es una creación del PP y de sus televisiones, en las que Pablo Iglesias actuaría como agente provocador; sería el alivio estratégico y secreto del PP para acabar con el PSOE, dividir la izquierda y lograr que Mariano Rajoy sea presidente perpetuo y crónico". Pues lo están consiguiendo. "No sé si la moción de cesura tendrá resultados o no, pero estoy seguro de que será un gran éxito, no como sesión parlamentaria sino como espectáculo, el gran teatro de San Jerónimo. No pienso perderme la función". Ni yo Raúl, va a ser el espectáculo del mes.

El País cuenta un chiste. "El PP crea una oficina interna de lucha contra la corrupción". ¿Y a quién han elegido para dirigirla? Yo le investigaría primero, jua, jua, jua. También le dedica un editorial amargo a los sindicatos. "Ya es un tópico recordar que el principal problema de las centrales sindicales es que pierden afiliación y credibilidad. Sus parámetros organizativos y financieros deberían ser más transparentes. Quizá ese sería el primer paso para recuperar confianza y ponerse en disposición de defender sus propuestas con más eficacia". Lo dudo, los sindicatos parecen cadáveres.

ABC dice que "Díaz espera derrotar a Sánchez por 20.000 votos". Más le vale. Dice el editorial que los sindicatos están en una "encrucijada". "El sindicalismo español ha estado anclado en una visión de sí mismo como actor de la lucha de clases, mientras la sociedad progresaba hacia otras formas de entender sus relaciones internas, más flexibles al acuerdo (…) El sindicalismo debe abordar una revisión de su papel en la agenda social", "puede ser un motor de recuperación o un lastre. Depende de su capacidad para renovarse". Que parece nula. Ignacio Camacho opina que la moción de Iglesias "favorece" a Rajoy. "Si Iglesias consuma su idea de postularse como alternativa sin mayores apoyos que los separatistas catalanes y acaso Bildu, Rajoy podrá salir de la tribuna y recordar a la nación el dilema que le están planteando. Aquí estoy, con todos mis defectos y la corrupción en mi partido, y enfrente ya ven ustedes lo que hay". ¡Corrupción, corrupción! Nos quedamos con la corrupción. "Con todo, hay un factor de inestabilidad que el presidente no puede controlar, y es que Pedro Sánchez gane las primarias socialistas. Entonces la moción de censura podría dejar de ser una fantasmada... y tal vez los españoles tuviésemos que ir a las urnas en pleno verano". Frente a la pachorra de Rajoy, el PP está acojonado, según le han dicho "al oído " a ABC. "Nos levantamos con el miedo en el cuerpo ante lo que puedan publicar los periódicos. Esta es la amarga queja de uno de los vicesecretarios del PP ante la situación que su partido está viviendo". Pobriños, si no robaran tanto no les pasaría eso.

La Razón aporta una encuesta para consolar a los peperos. "La corrupción no desgasta al PP: sube y podrá gobernar el Ayuntamiento de Madrid con Cs". Marhuenda larga sobre Aguirre en el editorial. "Pese a sus buenos resultados electorales Aguirre no comprendió que en política hay que saber retirarse a tiempo, máxime cuando ella misma reconoció que la corrupción nos está matando a todos. En este sentido, ha prevalecido la marca PP frente a las responsabilidades concretas de los implicados en los recientes casos de corrupción". Pues Rajoy ya está tardando en tomar nota. ¿O te has olvidado de la pavorosa corrupción del tesorero que él nombro? Eso por no hablar del "Luis sé fuerte, hacemos lo que podemos". Ese SMS no era de Aguirre.