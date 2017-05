Pablo Iglesias no ceja en su empeño de presionar al PSOE en su proceso de primarias . A pesar de que los socialistas han calificado su anuncio de moción de censura contra Mariano Rajoy de "numerito", el líder de Podemos ha enviado una carta al presidente de la gestora, Javier Fernández en la que le dice que es una "obligación ética" poner en marcha esta iniciativa e insiste en pedirles su apoyo.

En ella, Pablo Iglesias tutea a Fernández y, aunque el PSOE ya le ha dado el "no" a esa moción, el líder de Podemos le pide un "encuentro" para "que podamos exponeros al detalle nuestra propuesta".

"Obligación"

El secretario general morado llega a decirle a Fernández que su "obligación, por el bien de nuestra patria y de sus gentes y pueblos, es tratar de convenceros para que cambiéis de actitud".

"Dada la situación de alarma social, consideramos una obligación ética poner en marcha una moción de censura que sirva para defender en el Congreso la dignidad de España, presentando una alternativa de gobierno y de país al Partido Popular", asegura Iglesias en la misiva.

Hemos mandado está carta al PSOE porque nos estamos jugando nuestro estado de derecho y aquí no deberían entrar los intereses de partido. pic.twitter.com/IiNjSWcZIV — Pablo Echenique (@pnique) May 1, 2017

El líder de Podemos reconoce en la carta que sabe que el PSOE no comparte "nuestro criterio", aunque añade: "Pero me permito recordarte que, a diferencia de dos años atrás, cuando vuestro compañero Pérez Rubalcaba sugirió la posibilidad de presentar una moción de censura, hoy el Partido Popular no cuenta con mayoría absoluta, ni siquiera sumando los votos de Ciudadanos".

Iglesias pretende continuar adelante con esta moción de censura, con o sin el apoyo de los socialistas, ya que lo que busca es presionarles en este proceso de primarias internas y que se retraten. Además, el partido de los círculos hará coincidir la presentación de esta iniciativa en el Congreso con las horas anteriores a que las bases del PSOE elijan entre Pedro Sanchez, Susana Díaz o Patxi López.

Tercera semana de mayo

Los dirigentes morados pretenden llevar al Congreso su moción en la tercera semana de mayo poco antes de que el domingo 21 voten los militantes socialistas. Tras presentarla, tal y como reza el Reglamento, "la Mesa del Congreso (…) la admitirá trámite, dando cuenta de su presentación al Presidente del Gobierno y a los portavoces de los Grupos Parlamentarios. Dentro de los dos días siguientes a la presentación de la moción de censura podrán presentarse mociones alternativas", con otros candidatos.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, será la que tenga la última palabra y decida la fecha en la que se debatirá la moción que tendrá que ser después de ese 21 de mayo. Así, Podemos intentará inmiscuirse en este proceso de primarias del PSOE tanto antes de la elección del nuevo líder como después.