Un estudio del sindicato Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES) de los manuales de Geografía e Historia de 5º y 6º de Primaria del curso 2016/2017 en Cataluña arroja la conclusión de que el propósito de la asignatura es inculcar el odio a España y convencer a los alumnos de que Cataluña es una nación perseguida a lo largo de los siglos por el "Estado español" y los reyes "castellanos".

El análisis comprende los textos para esos cursos de las siete principales editoriales en la enseñanza en Cataluña -Barcanova, Baula, Cruïlla, Edebé, La Galera, Santillana y Vicens Vives- y constata al menos 35 casos de manipulación de los contenidos al efecto de generar un sentimiento antiespañol entre el alumnado, desde el uso sistemático del término "Estado español" para referirse a España hasta presentar el nacionalismo catalán como "bueno" en contraposición a lo español.

La historia y geografía de España en esos libros es testimonial y las más de las veces se refieren a la Guerra de los Segadores, a la de Sucesión o al franquismo. En ellos, las instituciones catalanas y el Estatut están por encima de la Constitución, Cataluña ya existía en tiempos de los romanos, el Reino de Aragón es la "Corona Catalanoaragonesa" y antes del franquismo todo el mundo hablaba catalán, entre otros mitos y leyendas del nacionalismo.



Carlos I de Castilla



Las groserías llegan al punto de rebautizar a Carlos I de España y V de Alemania como Carlos I de Castilla y de Cataluña-Aragón, como ocurre en el libro de la editorial Barcanova del ciclo superior de segundo de Primaria. De ese mismo texto, el informe destaca también que "en la página 210, cuando se habla de la guerra "dels Segadors", no se dice que si Cataluña hubiera apoyado a Felipe IV ante la declaración de guerra de Francia en 1635, en lugar de aliarse con los franceses y haber llegado, incluso, a declarar al rey de Francia conde de Barcelona, seguramente no se hubiera perdido la guerra que acabó con la paz de los Pirineos en la que se aceptó la pérdida del Rosellón y de media Cerdaña, dos territorios que pertenecían a Cataluña. Una vez más no se reconoce ni la traición de los gobernantes catalanes a su rey, ni los perjuicios que ello supuso para la integridad de su territorio".

Otro ejemplo de manipulación lo encuentran en la página 246: "En las dos últimas líneas, se dice que Lluís Companys fue designado presidente de la Generalitat, sin decir que, incumpliendo las leyes vigentes, proclamó unilateralmente el "Estado catalán", lo cual llevó a la suspensión de la autonomía catalana en 1934 por parte del gobierno de España, con un enfrentamiento policial que comportó más de 40 muertos".



La democracia y los bandoleros



En el manual de sexto de Primaria de la editorial Baula, los autores del estudio destacan el apunte de la página 113, donde se dice que "en el siglo XX Cataluña recuperó dos veces su autogobierno, el que había perdido en 1714, y que por fin la sociedad española aprendió a vivir en un clima democrático".

El libro del mismo grado de la editorial La Galera incluye una romántica visión del bandolerismo. Se refiere en la página 223 y se puede leer: "Las partidas de bandoleros, formadas sobre todo por campesinos desesperados e incluso por nobles arruinados asaltaban y robaban a los ricos en los caminos. Los bandoleros actuaban al margen de la ley, pero muchas veces eran considerados unos héroes y unos representantes de la justicia por parte de la sociedad rural, que con frecuencia les ayudaba". Veinte páginas después, el informe subraya que "se presenta a Cataluña como una nación similar a las excolonias españolas en América, que posteriormente declararon su independencia. Luego se dice que ya en el siglo XIX se promulgaron las Bases de Manresa como proyecto de Estatuto de Autonomía. Todo este planteamiento propicia que los niños piensen que lo esperable y bueno es que Cataluña deje de ser una colonia y alcance su independencia".



Rechazo y odio



De las conclusiones del estudio destaca que "Muchos de los planteamientos contenidos en estos libros propician que, en gran parte de los alumnos que estudian en Cataluña, se generen sentimientos diferentes a los que estudian en el resto de España, que utilizan otros textos. La suma de agravios e injusticias, muy probablemente despiertan rechazo, cuando no odio, hacia lo español y aversión a poder compartir un mismo proyecto de futuro".



Responsabilidad del Ministerio



También apunta el sindicato que "el Ministerio de Educación no dispone de los mecanismos necesarios para controlar que en los centros educativos, a los cuales se dedica tanto dinero de todos los españoles, sólo se enseñe lo que está establecido por la Constitución y las leyes generales de educación y no otras cosas, que con frecuencia lo que propician es que muchos alumnos de determinadas Comunidades Autónomas deseen independizarse del resto de España. Hasta este momento la Alta Inspección ha estado frenada por el propio Ministerio en su actuación frente al adoctrinamiento ideológico partidista".

Los profesores del sindicato proponen el establecimiento de evaluaciones externas iguales para todas las Comunidades tanto al final de la Primaria como de la ESO.