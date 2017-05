Como no es día de pleno en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado se encuentra con un grupo de escolares cuando acude al hemiciclo para que le retrate David Alonso. La profesora les explica la suerte que han tenido de coincidir con uno de los portavoces de la cámara, quien les saluda cordialmente, les aconseja que, si de mayores se hacen políticos se dediquen antes a otra cosa, y les muestra los escaños de Ciudadanos. "¿Por qué tenéis tan pocos?", pregunta con candidez uno de los niños. Un inocente interrogante que alude, sin embargo, al reto fundamental que afronta Aguado casi dos años después de su llegada a las instituciones madrileñas: cómo lograr en 2019 mayor confianza para la candidatura de Ciudadanos.

El tsunami político de la operación Lezo le obliga a usted a un difícil equilibrio: seguir apoyando el Gobierno del PP pero a la vez denunciar su corrupción.

Es una cuestión de sentido común. Lo que hicimos en 2015 fue permitir que gobernara la lista más votada. No es una elección de Ciudadanos, es una elección de los ciudadanos, que deciden votar mayoritariamente al PP. A partir de ahí teníamos tres opciones: bloquear el Gobierno, permitir que hubiera Gobierno a cambio de condiciones o entrar en experimentos y formulas con PSOE y Podemos, con los que no teníamos ninguna intención de llegar a acuerdos, porque no queremos ver a Podemos gobernando esta comunidad. El plan A fue sentarnos con el partido que había ganado las elecciones, a pesar de Púnica y de Gürtel. Lo que conseguimos fue inédito: que un PP que venía de la mayoría absoluta firmase trece puntos de regeneración democrática. Esa es la herramienta más útil para controlar al PP.

Nuestra apuesta es seguir permitiendo al PP que gobierne siempre y cuando no incumplan el pacto y después, de cara a 2019, seguir limpiando las instituciones como hasta ahora, todos los imputados afectados por asuntos de corrupción que abandonen sus puestos; segundo: seguir trayendo reformas a la cámara para que lo que ha pasado en esta comunidad no se vuelva a repetir y tercero: vamos a seguir dirigiéndonos a los madrileños y a los votantes del PP para intentar convencerles de que un partido que está financiado, según la Guardia Civil y el juez, ilegalmente, que tiene a un expresidente autonómico en prisión y que ha votado en contra de leyes de regeneración como proteger a denunciantes de corrupción política, no merece ganar las elecciones. Así se lo voy a decir, con toda claridad, a los madrileños.

Usted dibuja una especie de ‘causa general’ contra el PP en la que también inciden el PSOE y Podemos. Sin embargo, muchos madrileños pueden percibir matices distintos entre los reclusos Francisco Granados e Ignacio González y dirigentes como la propia Cristina Cifuentes o el exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, que denunció la corrupción del expresidente de la comunidad.

Estos señores llevan años en el PP, treinta años en el caso de Cristina Cifuentes. No era una diputada rasa, fue dos veces vicepresidenta de la Asamblea, presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías del PP, miembro del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014, cuando se produjo la compra de Emissao, la empresa que ahora está en la Fiscalía y en los tribunales. Si alguien considera que son las personas apropiadas para seguir liderando la Comunidad de Madrid y para llevar a cabo la regeneración democrática que nosotros consideramos necesaria, pues están en su perfecto derecho. Pero yo creo que en 2019 Ciudadanos tiene que ser un referente, con las manos limpias, para liderar un Gobierno. Podemos gestionar mejor que el PP, y en eso vamos a trabajar.

¿Usted cree que las grandes decisiones en el Canal de Isabel II dependían de la consejera Cifuentes?

No lo sé, por eso le hemos pedido que venga a la comisión de investigación sobre corrupción política y ofrezca sus explicaciones. Un miembro del Consejo de Administración tiene que estar al tanto de lo que pasa, máxime cuando se trata de una inversión de veinticinco millones de euros en una filial sudamericana que a la semana siguiente vale la mitad. Dinero de todos los madrileños.

Pero usted ya sabía que Cifuentes pertenecía a ese Consejo.

Mire, nosotros hemos paralizado la privatización del Canal, a la que se comprometió Cifuentes cuando firmó el acuerdo de investidura. Era la guinda al pastel: después de haberlo saqueado, venderlo y poner fin a la trama. Hemos paralizado la privatización, que estaba prevista para 2016, y gracias a eso podemos fiscalizar las cuentas en esta Asamblea.

Nosotros llevamos trabajando este tema desde enero de 2016, en la Comisión de endeudamiento, en febrero la UCO ya advirtió que estaba investigando las cuentas del Canal y en julio, medio año después, es cuando el Gobierno madrileño presentó el informe a la Fiscalía, porque no le quedaba otra. Un informe que hasta estos días no teníamos conocimiento, ni los medios ni los partidos de la oposición. Cristina Cifuentes dice que está levantando las alfombras, pero simplemente está cumpliendo con su obligación, porque si no pones en conocimiento de la justicia un delito cuando lo conoces estarás incurriendo en encubrimiento. Y, como digo, lo hizo seis meses después de las actuaciones en la Asamblea, y cuando era evidente que el Canal hacía aguas.

Jesús Gómez asegura que en 2015 Cifuentes le dijo: "No me voy a comer yo los marrones de estos chorizos". Usted empieza a tratarla en la misma época, cuando negociaron el acuerdo de investidura ¿Le dijo algo parecido?

No la conocía de antes, ella me dio su palabra de que cumpliría el acuerdo.

¿Pero en algún momento (ustedes tuvieron largas conversaciones) le dijo algo similar?

Ella sabe perfectamente que tiene un problema interno en el PP.

¿El caso Lezo puede afectar al curso de la legislatura nacional?

No lo sé. Nosotros vamos a pedir explicaciones, por ejemplo a los ministros Catalá y Zoizo por los mensajes de texto con Ignacio González y por la reunión de su hermano con el número dos de Interior. Queremos saber si eso era la forma habitual de proceder.

Aguado posa para Libertad Digital

Dice Rajoy que "el que la hace la paga".

Afortunadamente la Justicia funciona, no tan rápido como nos gustaría, pero cuando hay un delito tan grave como el que ha cometido González, si la Justicia no actuase entones sí que tendríamos un problema grave con nuestro Estado de Derecho.

Pero, igual que con el hijo de Jordi Pujol, se ha actuado tarde. Quien la hace la paga, pero en diferido.

Hay mucho por hacer en Justicia, muchísimo. Hay que garantizar que los jueces y los fiscales sean realmente independientes, que no los elijan los políticos y que tengan capacidad ellos mismos para elegir a sus superiores, como el Fiscal General del Estado.

¿El Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, es negligente?

Yo creo que tiene contactos con políticos y habrá que ver hasta qué punto tiene responsabilidades políticas en alguna trama de corrupción. Pero no es un tema estrictamente de este fiscal, llevamos años viendo como muchos de ellos tienen relaciones normales, habituales, con políticos y con políticos imputados. Me preocupa que esa relación sea tan natural y que algunos incluso lo justifiquen.

¿La Operación Lezo ha decantado que Ciudadanos se abstenga en lugar de dar su apoyo al nuevo presidente de Murcia, Fernando López Miras?

No, es un dato más. El PP no es creíble en materia de regeneración. Tardaron cuarenta y cinco días en apartar a un imputado [Pedro Antonio Sánchez] y ahora le protegen, permitiendo que mantenga su acta de diputado.

¿No es un paso positivo que el PP haya votado a favor de suprimir los aforamientos en Murcia?

Pero fíjese en qué debate estamos. Los aforamientos ya no los defiende nadie en España.

Ciudadanos ha saludado la victoria en la primera vuelta de las presidenciales francesas de Emmanuel Macron y ya se habla mucho de sus similitudes con Albert Rivera. Hay alguna diferencia sustancial, como un 10% de voto ciudadano a favor del primero.

Son dos sociedades distintas. Allí tienen a los populismos apretando fuerte y con una extrema derecha muy fuerte. En cualquier caso, la victoria de Macron es un espaldarazo fuerte a la corriente socio liberal en Europa, a los que formamos parte de esa familia política. Un proyecto, una tercera vía, que cree en la libertad económica y en la justicia social y que hace frente tanto al socialismo como a los conservadores. Una corriente que gobierna siete países en Europa y que está a punto de gobernar en un octavo. Macron es un aliado estratégico. Estoy convencido de que la mayoría de españoles quiere un proyecto así para nuestro país.

Usted acaba de ser ratificado como portavoz autonómico, como el resto de sus compañeros salvo el valenciano Alexis Marí. ¿Ha hablado con él?

No, no he tenido mucha relación con él.

Seguro que me puede explicar la diferencia entre ese relevo decidido en su partido en las Cortes Valencianas con la sustitución en la Asamblea de Madrid de José Manuel López por Ramón Espinar que hizo hace poco Podemos. Entonces se habló de purga.

Lo nuestro no es ninguna purga. Más del 95% de los portavoces han sido ratificados, después de un congreso del partido, que es donde se definen las líneas estratégicas de futuro. Cuando quieres dar un nuevo impulso en un determinado territorio y cambias al portavoz por un perfil distinto, a mí no me parece que sea dramático. Lo dramático es laminar a la oposición interna como hace Podemos o desprestigiar a las corrientes críticas. En el caso de Ciudadanos, estamos actuando como han maniatado los afiliados y siendo coherentes con el resultado del Congreso de Coslada.

Ahora comienza el proceso de selección de los líderes regionales del partido, los barones por utilizar la terminología al uso. Lo natural es que usted sea el de Madrid.

Yo estoy encantado de hacer lo que el partido me pida que haga. Me han ratificado como portavoz aquí, en la Asamblea, y si no hay cambios seré el portavoz del partido en esta comunidad.

¿Es preocupante que se hayan desvinculado del partido el 10% de los concejales elegidos en 2015 en municipios madrileños?

No me parecen unas cifras especialmente elevadas. Sólo en el grupo parlamentario de Cristina Cifuentes, han abandonado su escaño más del 40% de sus diputados en lo que llevamos de legislatura. En el caso de Ciudadanos, estamos hablando de que apenas el 10% de los concejales que empezaron la legislatura ya no forman parte, por distintas razones, de nuestros grupos municipales. El 90% restante sigue haciendo un magnífico papel en más de cuarenta municipios de toda la Comunidad.

¿A quién teme más como rival para 2019: Cifuentes, Ángel Gabilondo o Iñigo Errejón?

No temo a ninguno, respeto a los tres. Todavía queda mucho y hay mucho que hacer en la Asamblea de Madrid. Pero nuestro objetivo será distinto. En 2015 optamos por quedarnos fuera del Gobierno, cogiendo experiencia política, porque la traíamos de la empresa pero nos faltaba conocer lo que es un parlamento por dentro y lo hemos aprendido. Dentro de dos años queremos liderar un Gobierno y si no puede ser estar en coalición con el partido que a priori sea el más votado.