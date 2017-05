Pablo Iglesias se cuela a "empujones" en el 1 de Mayo para chupar cámara

La portada de El Mundo viene cargadita de noticias. "Pablo Casado se perfila como candidato del PP en Madrid". Sangre fresca en el PP, a ver lo que dura. Impagable foto de Pablo Iglesias irrumpiendo "a empujones contra los sindicatos". El caso es que el Líder Supremo de los podemitas no puede soportar que haya una cámara que no sea para él. Total, que ni cortó ni perezoso "irrumpió en el canutazo inicial ante la sorpresa de Toxo y Álvarez". Que se vayan enterando de con quién se juegan los cuartos. Cuenta también el diario que "la Generalitat encarga una encuesta con la que justificar la desobediencia". El editorial se echa las manos a la cabeza, como si lo que pasa en Cataluña todavía les pudiera sorprender. "Preguntar a los ciudadanos si les parece bien o mal cumplir la leyes es como preguntarles si les parece bien o mal que de noche se ponga el sol. Un auténtico dislate". Tampoco es tan raro, sus gobernantes incumplen las leyes desde hace un lustro y ahí los tienes, tan panchos.

El País ofrece una encuesta que dice que "El PP cae por la corrupción pero Cifuentes se refuerza". ¿Y eso cómo puede ser, si Cifuentes es la candidata del PP? Aunque lo más terrorífico es que Podemos "pasa a segunda fuerza y el PSOE quedaría en cuarta posición". Menos mal que aún quedan dos años. Dice el editorial que "la corrupción parece pasar una factura cara al PP". "El castigo está servido" y "los ciudadanos conceden márgenes relativamente amplios para renovar liderazgos sin manchas de corrupción". Menos Rajoy, que sigue ahí. Rubén Amón analiza la capacidad de Rajoy de hacer mutis por el foro cuando le estallan casos de corrupción en su partido. "La estrategia contemplativo-taoista de su propia idiosincrasia aspira a inculcar a la opinión pública la sensación de que Rajoy el presidente del Gobierno no conoce a Mariano Rajoy el presidente del PP". Vamos que estamos a un paso de que Rajoy presidente del Gobierno se refiera a Rajoy presidente del PP como "esa persona de la que usted me habla".

ABC está preocupado por el PSOE. Y no es para menos. Les pide en el editorial que "aclaren su idea de España". "Mientras que Díaz quiere desarrollar la Declaración de Granada para avanzar hacia un estado federal; Sánchez abogará por redefinir España como una nación de naciones, mientras que López plantea la identidad nacional como un derecho". Pero no está el PSOE para esas minucias porque, como dice Ignacio Camacho, tienen "un elefante en el salón", o sea, Podemos. Eso sí que es un problema. "Los socialistas son conscientes de que no pueden volver a gobernar solos en plena deconstrucción del bipartidismo: necesita a Podemos para regresar al poder aunque nadie está por ahora dispuesto a admitirlo". "Y todos, menos quizá Sánchez, saben lo que significa compartir Gobierno con su némesis: un chantaje perpetuo y un calvario autodestructivo". En especial con Iglesias debe ser una tortura permanente compartir gobierno o lo que sea. "Sucede además que la mayoría de sus votantes, y tal vez hasta de sus militantes, no ve con malos ojos esa alternativa". Sánchez, podemizado del todo, estaría encantado, aunque Pablo se lo zamparía en dos bocados, pero Susana lo lleva fatal. "El susanismo es visceralmente anticomunista. Y ya conoce cómo las gasta Iglesias, que no ha creado su proyecto para apuntalar al PSOE sino para suplantarlo arrebatándole su hegemonía". Para echarse a temblar. Y no sólo los socialistas.

La Razón también tiene su encuesta sobre la Comunidad de Madrid. "Cifuentes sube tres escaños tras la crisis de la operación Lezo". "Cifuentes se consolida como lideresa". Lideresa, ahí es nada. Marhuenda es único haciendo la rosca. A ver si olvida lo de zorra y puta. La Razón es el único periódico que editorializa sobre los sindicatos, aunque sea para criticarlos. Dice que mucho pedir regeneración política, pero "¿los sindicatos no se regeneran?". "Están en su derecho" de hablar de corrupción, pero especialmente UGT debería cerrar la boquita con "el caso de los ERE en Andalucía". "Los sindicatos deben actuar con seriedad y no entrar en el bucle demagógico y populista al que les ha invitado Podemos". Y qué van a hacer los pobres, si Pablo se les cuela en la manifestación, les arrebata los micrófonos y se hace con el protagonismo del día. Como muy bien dice A. Rojo "Pablo Iglesias puso ayer toda la carne en el asador con el objetivo de vampirizar mediáticamente las celebraciones del primero de mayo". Aunque sea a empujones, menudo es él.