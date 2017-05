El PSOE se ensaña con la corrupción del PP durante el debate presupuestario

Era la primera vez que Mariano Rajoy se sentaba en su escaño después de la Operación Lezo y el PSOE no desaprovechaba la oportunidad de plantar batalla política con la corrupción como bandera. Ninguneando la intervención matinal de Cristóbal Montoro y mirando directamente a los ojos del presidente del Gobierno, el portavoz socialista, Antonio Hernando, amenazaba al PP: "Prepárense para cuando Rajoy se siente en el banquillo".

Hernando aseguraba que el caso de Ignacio González "sube varios peldaños de golpe la escala de la indignación y la repugnancia" y afirmaba, en el contexto del debate presupuestario, que los casos que asolan al partido en el Gobierno son "un arma de destrucción masiva" para la confianza en la economía española.

El portavoz del Grupo Socialista ponía el acento en las sospechas de injerencias políticas sobre los jueces: "Los máximos responsables de la Fiscalía han tratado de torpedear las iniciativas del juez instructor y desde el Ministerio del Interior se le ha recibido al hermano del señor González por parte del secretario de Estado de Seguridad".

El ministro de Hacienda le reprochaba salirse de la materia: "Usted no ha venido aquí a hablar de los presupuestos". Montoro, además, celebraba la "responsabilidad" del PSOE por haber permitido gobernar a Rajoy tras la salida en otoño de Pedro Sánchez y confiaba en que esa actitud sea la que impere en el debate de las cuentas públicas. Unas palabras que no sentaban nada bien a Hernando, quien replicaba desde la tribuna: "A mi partido usted no le va a dar lecciones de responsabilidad", aseguraba. "Hemos puesto siempre los intereses de España por delante de los intereses de nuestro partido, y usted es testigo, y usted también, señor Rajoy", concluía.

Vapuleo de Montoro a Podemos

Unidos Podemos se repartió el tiempo de su intervención con sus confluencias. Pablo Iglesias no quiso intervenir en el debate porque "está centrado en la moción de censura", aseguran desde el partido. Delegó la responsabilidad en uno de sus responsables económicos, Alberto Montero.

Tras él, tomaron la palabra el líder de IU, Alberto Garzón y los representantes de En Comú Podem y En Marea, Joan Mena y Yolanda Díaz. Alberto Montero comenzó su intervención acusando al ministro de Hacienda de traer unas cuentas "que generan empleo precario y una política fiscal injusta".

El diputado morado protagonizó, como sus compañeros, un discurso de marcado carácter económico con escasas menciones a los casos de corrupción de los populares. También criticó duramente al PNV, del que dijo "apoya" los Presupuestos Generales del Estado de 2017 "a golpe de chequera".

El diputado de IU Alberto Garzón aseguró que los Presupuestos son "injustos con la mayoría de este país" porque benefician a las rentas altas. En un momento de su intervención, para remarcar esa diferencia entre "la gente" y las "rentas altas", el diputado preguntó a Montoro "a ver si a usted se le ha roto alguna vez la tele en casa".

"Hay 20 millones de personas que si les ocurriera esa contingencia, no podrían afrontar ese gasto", dijo. Montoro recogió el guante de las críticas podemitas: "¿A usted le han embargado alguna vez por no pagar los plazos de la tele?", preguntaba, "No saben ni lo que es. Ustedes no han vivido este país", fue uno de sus primeros ataques.

"Su ideología es anti-todo y creen en las teorías conspirativas donde las instituciones son poseídas por seres extraños", continuaba. "Están en Juego de Tronos, en ese tipo de cosas. Me gusta mucho esa serie, pero el poder no tiene nada que ver con eso", apostilló. "Su modelo cayó cuando cayó el Muro de Berlín y se desplomó el comunismo", aseguró Montoro desde la tribuna mientras los dirigentes de Podemos gesticulaban en sus escaños.