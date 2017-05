El "sueño húmedo" de Pablo Iglesias

El Mundo abre con una entrevista a Pedro Sánchez, que parece que se presenta a las primarias socialistas con el programa de Podemos. "Algunos dieron a Rajoy la abstención gratis y así estamos", "no descarta presentar la moción de censura", "he cambiado de opinión: Cataluña es una nación". Y mientras, "Podemos hará una manifestación la víspera de las primarias del PSOE". No habría que descartar que la encabece Pedro Sánchez. Editorial masaje a Cifuentes, que lleva unos días disfrutando de su papel de superwoman contra la corrupción. "Las palabras de Cristina Cifuentes durante el 2 de Mayo han estado a la altura de un líder político comprometido con la regeneración democrática (…) Ha vuelto a enarbolar la bandera de la lucha contra la principal lacra que afecta a la clase política", dice Cuartango zalamero. "Cifuentes, ante la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, presente en el acto, se ha vuelto a reivindicar como una de las más relevantes representantes públicas que han entendido la demanda social de regeneración de la política". ¡Soraya allí! Uff, Cifu, ándate con ojo, a la vice no le gusta que le quiten protagonismo. Federico Jiménez Losantos habla de la situación en Francia. "Lo que hemos visto en la primera vuelta de las presidenciales y vuelve a verse en vísperas de la segunda es la fuerza de un populismo de extrema izquierda calcado del de Podemos aquí". Para una vez que Francia nos copia lo hace con lo peor que tenemos, hay que jorobarse. "Lo grave es que el discurso antieuropeo, anticapitalista y antiliberal se ha hecho en Francia no ya dominante, sino, con unos medios tan progres como los de aquí, aplastante (…) Los extremismos de derecha e izquierda acarician la posibilidad de llegar al poder haciendo pedazos la estructura política existente. Y eso, tan popular y mediáticamente desprestigiado, es lo que representa Macron. No sabemos por cuánto tiempo". Santiago González recuerda que hoy se empiezan a debatir los presupuestos, un pleno "que anuncia entretenimiento". Santiago, si un debate sobre presupuestos te parece entretenido te debes aburrir como una ostra. "Podemos quiere convertir el Pleno en antesala de la moción de censura, ese sueño húmedo de su secretario general". Bueno, si nos lo pones así...

El País abre con Venezuela. Sí, Venezuela, Pablo, VENEZUELA. "La oposición de Venezuela se rebela contra el golpe de Maduro". El editorial pide auxilio para "frenar a Maduro". "La comunidad internacional debe actuar contra el régimen venezolano". Y a todo esto, ¿dónde se ha metido Zapatero? El dialogador está callado como una meretriz, por decirlo finamente. El País, que ya le hizo ayer bastante la rosca a Cifuentes con una encuesta disparatada que desprestigia aún más a Metroscopia, dice que "la corrupción y las encuestas centran la recepción del Dos de Mayo". "Populares y socialistas buscaban justificaciones para entender los malos resultados que les daba el sondeo de Metroscopia". Que pregunten a Cebrián. "Los de Ciudadanos sonreían y los de Podemos no acudieron para no coincidir con la 'trama'". Tanta paz lleven como descanso dejan.

ABC dice que "el PNV exige a Rajoy mayor autogobierno económico". ¿Y Venezuela?, se preguntarán. No se asusten, no ha abandonado a los venezolanos, lo lleva en la portada bis, la que no se ve. Cifuentes también protagoniza hoy el editorial de Bieito Rubido. La historia del Canal "la ha colocado frente a la opinión pública como un modelo de respuesta a la corrupción. Cifuentes ha sabido tocar la tecla adecuada para marcar una frontera entre su presidencia y ella misma, por un lado, y el pasado inmediato del PP en Madrid, por otra (…) La denuncia promovida por Cifuentes contra personas de su propio partido marca un camino novedoso por el que pueden transitar la virtuosa voluntad de luchar desde dentro contra la corrupción, junto a legítimas aspiraciones personales para el futuro de un partido al que aún le esperan más tiempos convulsos". Que va a por la Moncloa, vamos. Ignacio Camacho nos recuerda que "hoy es el día". Desde hoy, "Rajoy tiene las manos libres para disolver la legislatura" con lo que ha estado "intimidando" a Ciudadanos. Pero, ay, cosas de la vida, "la posesión efectiva del arma electoral llega cuando menos le conviene utilizarla". Paciencia, ya cambiarán las tornas, este país parece últimamente una montaña rusa.

La Razón dice que ni hablar. "Rajoy descarta que la corrupción fuerce un adelanto de las elecciones". "Sólo si no hay presupuestos o ante una ingobernabilidad extrema adelantaría las generales". Marhuenda le manda un mensaje encriptado a Rajoy. Que ni se le ocurra. Entre las razones que cita es que "se resentiría la recuperación económica", "las dificultades que atraviesa" el PSOE y que "supondría perder la voz privilegiada que mantiene España en el seno del Eurogrupo". ¿El Eurogrupo? Definitivamente, Marhuenda nos toma por idiotas.