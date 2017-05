Javier Fernández machaca a Pablo Iglesias en una demoledora carta

Fiel a su estilo y en representación de la línea socialista más dura con la formación morada, el presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, ha respondido a la carta que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le envió hace unos días señalando que es una "obligación ética" poner en marcha una moción de censura contra Mariano Rajoy.

En un tono socarrón e irónico, Fernández pasa de repetir las razones del "no" socialista a la moción de censura: "Primero porque pienso que no hace falta y segundo porque si todavía no lo has entendido creo que va a ser inútil". El presidente de la Gestora recuerda a Iglesias que las "equivocaciones" del PSOE derivadas de la investidura de Rajoy "no hubieran tenido lugar si el partido que diriges hubiera permitido un Gobierno alternativo para el que existía mayoría suficiente".

El político asturiano le dice a Iglesias que tiene "la sensación de que pretendes regresar como salvador a la escena del crimen. Ya sé que es una forma tópica de decirlo pero, en este caso, me parece particularmente exacto". Tras enumerar razones que constatan la "gravedad de la situación" política en España, pide que "en lugar de hacer de la política un juego de apariencias", PSOE y Podemos propicien "acuerdos que exigirían una relación más fluida y más sincera entre nosotros, por el bien de nuestra patria como tú dices (o de la ciudadanía como acostumbro a decir yo)".

Lo mejor lo reserva para el final. En la postdata, Fernández aprovecha para pedirle a Iglesias que le haga llegar un mensaje a Mélenchon: "Para los socialistas españoles, las elecciones francesas del domingo son uno de esos asuntos que no permiten el equilibrismo, porque si hay veces que la neutralidad es otro nombre de la complicidad, esta es una de ellas".

Iglesias no entiende "tanta hostilidad"

A su entrada en el Pleno de este miércoles, Pablo Iglesias ha respondido a esta carta asegurando que "no es sensato, por su parte, responder con tanta hostilidad. Estamos planteando la necesidad de sacar al partido más corrupto de Europa de unas instituciones que está parasitando y parece que del PSOE sólo recibimos insultos. Ellos verán", decía el líder de Podemos que este miércoles anunció una concentración en la Puerta del Sol en la víspera de que los militantes socialistas elijan a su nuevo líder.

A pesar del continuo intento de torpedear las primarias socialistas, Iglesias ha llegado a afirmar que a ellos, "la situación interna de los partidos es algo completamente secundario. Nosotros también tenemos muchos procesos internos abiertos en territorios estratégicos", como Navarra, la Comunidad Valenciana o Canarias". "Es una convocatoria que ha surgido de la gente diciendo que ese sábado puede ser un momento muy importante para mostrar en la Puerta del Sol la necesidad de sacar al PP del Gobierno".

El líder de Podemos también ha contestado a las palabras de Fernández en las que le dice que fue él quien no quiso formar un Gobierno alternativo y ahora pretende "regresar como salvador a la escena del crimen".

"No quisieron hacer un Gobierno con nosotros y lo reconoció Pedro Sánchez en televisión en una entrevista en Salvados. Poderes económicos no elegidos por nadie presionaron para que nosotros no estuviéramos en el Gobierno porque si estamos hay cosas que pueden cambiar. Ojalá rectifiquen en el futuro", replicaba Iglesias.

Utilizan a Rubalcaba

Además, para cargar contra el PSOE, los dirigentes morados están publicando en las redes sociales el vídeo del exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando amagó con presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy en 2013 por la "dignidad del Parlamento". En ese momento, los socialistas pedían que el presidente del Gobierno compareciera en el Congreso para explicar sus relaciones con Bárcenas.