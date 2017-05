Crece la familia imputada en el caso Pujol. José de la Mata, el juez que lo instruye en la Audiencia Nacional, ha citado el 17 de mayo a Anna Vidal. Se trata de la mujer de Oriol Pujol, el hijo que dio continuidad a la saga política del clan. El magistrado busca explicaciones sobre dos cuentas en Andorra en las que figura como cotitular.

Compartió una en Andbank con su marido Oriol Pujol; la otra, con el primogénito Jordi Pujol Ferrusola, en prisión desde finales de abril porque habría evadido 30 millones de euros con la investigación en curso desde 2012. Ambas cuentas datan de 2008 y, según sospecha la investigación, ocultarían fondos obtenidos de forma ilícita. Un dinero que habría viajado en efectivo como parte del botín familiar que distribuyeron.

Versión de Oriol Pujol

Oriol apunta al famoso legado del abuelo Florenci, padre de exmolt honorable Jordi Pujol i Soley, como origen de la fortuna familiar. El exportavoz de Convergencia no pudo justificar su versión ante José de la Mata, ni ahondar en los motivos por los que su hermano mayor repartió millones equitativamente entre la familia. En su primera comparecencia frente al juez de la Audiencia Nacional, sostuvo que, dada su condición de representante político, la naturaleza y la cantidad de sus cuentas en Andorra le "incomodaba". Por eso, se puso en contacto con su hermano Jordi. "Dóna-m'ho", dónamelo o dámelo, equivalentes en catalán, fue la respuesta. Según Oriol, le regaló su parte de medio millón de euros al primogénito. ¿Por qué, si procedían de la herencia, no los repartió entre toda la familia? Una duda que prefirió no despejar.

De la Mata aún desconoce el origen de los fondos. Sin embargo, el informe de la UDEF derivado de la llamada Operación Corcho –el reparto de fondos por Jordi Pujol Ferrusola mediante transferencias millonarias por idéntica cantidad a sus hermanos y a su madre– apunta a posibles comisiones cuyos pagadores "siempre son sociedades adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña". Para reforzar esta posición, alude a sumarios como los casos Palau o Pretoria que exponen amaños de contratos a favor de empresarios que habrían pagado a políticos de Convergencia.

Caso ITV

La instrucción concluyó en junio del año pasado que Oriol Pujol, gracias a su condición de diputado por Convergencia y Unión en el Parlamento catalán, utilizó su influencia política para favorecer a empresarios del sector de las ITV. También dictaminó que el hijo del expresidente cobró comisiones por esos beneficios de uno de ellos, amigo personal, que camufló los pagos con falsos conceptos como trabajos de asesoría de la mujer del político que jamás se produjeron.

La Fiscalía pide cinco años y dos meses de cárcel y una multa de 310.000 euros para Oriol Pujol por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, y falsedad continuada en documento mercantil. Para su mujer, Anna Vidal, rebaja sus pretensiones a los tres años y cuatro meses de prisión. Según el Ministerio Público, ella se embolsó fondos entre 2010 y 2012 por esos servicios no prestados al empresario íntimo de su marido, el también acusado Sergi Alsina, y en concepto real de comisiones a cambio de favores políticos.