Este viernes, El País publica una página dedicada a las grabaciones a Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, que fueron imputados por supuestas presiones a Cifuentes y que posteriomente fueron exculpados, que implica a Antonio García Ferreras. En las conversaciones transcritas por el diario de Prisa, aparece una charla de Casals, presidente de La Razón, con Ignacio González. Y hablan de La Sexta y en concreto de García Ferreras: "Se ha portado de cine", afirma sobre la ayuda que le pidió el ex presidente de la Comunidad de Madrid para parar las informaciones en su contra. Este es el párrafo completo:

"Hoy, de momento, hay tranquilidad, y La Sexta se ha portado" (…) "Se ha portado García Ferreras de cine. Ha sido esta mañana yendo hacia el aeropuerto que le he llamado (…) y digo: 'Mira, un favor personal'. Dice: '¿Pero tú estás seguro?' Digo: 'Yo ya no estoy seguro de nada. Pero, coño, no jodamos, que no hay una nueva información".

García Ferreras contestó a estas frases entrecomilladas este mismo viernes en su programa. Mucho más serio que de costumbre, el presentador comentó que el diario de Prisa habla de "peticiones" e "instrucciones" a La Sexta. "Para que quede muy claro: aquí miedo ninguno", dijo Ferreras antes afirmar que sí es cierto que González llamaba al programa y también que llamaba a dirigentes de Atresmedia.

Entre cortes de algunos de los debates del programa con González como protagonista y de otros programas de La Sexta, Ferreras reiteró una y otra vez que su cadena informó "desde el primer día mientras El País, entre otros, se ponían de perfil". Al diario de Prisa le sacó una portada y una entrevista, de hace dos años, destacando que no le preguntaron por el ático y por otros casos que salpicaban entonces al ex presidente de la Comunidad de Madrid.

"Algunos en El País sí compraban la versión de González. Nosotros no", reiteró Ferreras, que acusó al diario de Prisa, basándose en testimonios de algunos periodistas, de haber tenido información sobre el ático y no haberla contado. Terminó su alegato diciendo que su programa hizo "algo más, algo que nunca he contado": "Yo en persona acudí ante la Policía y declaré en la Fiscalía contra Ignacio González. Y quizás pronto sepamos por qué más de un medio miraba para otro lado". Acabó interpelando a la audiencia: "Sólo tienen que poner La Sexta".