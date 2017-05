OHL exculpa a López Madrid porque no encuentra rastro de las mordidas

Concluida la investigación interna voluntaria que ha desarrollado OHL en el marco de la Operación Lezo. La empresa constructora se ha sometido al procedimiento para esclarecer si, como sospecha el juez Eloy Velasco, realizaron transferencias ilegales. También para comprobar al detalle la implicación de Javier López Madrid, consejero y yerno del presidente Juan Miguel Villar Mir que habría pagado mordidas. Se le atribuye en concreto el depósito de 1.4 millones de euros en una cuenta en Suiza que respondería a una contraprestación a Ignacio González a cambio del amaño del contrato público para la construcción de un tren en Navalcarnero (Madrid).

De acuerdo con el escrito que OHL ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no han encontrado ni rastro de dicha transferencia. La compañía sabe por los investigadores –y por el testimonio del imputado Adrián de la Joya– que se habría efectuado a una cuenta suiza a nombre de una sociedad en Panamá llamada Lauryn Group. Aunque ninguna operación cuadra con el relato de la instrucción, OHL sí reconoce que ha localizado dos pagos a esta firma relacionada con algunos de los máximos dirigentes del Canal de Isabel II, incluido el expresidente González.

Se trata de dos transferencias, por un importe total de 2,5 millones de dólares estadounidenses, realizadas en noviembre de 2007. Según sostiene OHL, "están debidamente asentadas en la contabilidad y cuentan con las correspondientes facturas de soporte, que aparentemente corresponden a transacciones normales dentro del tráfico ordinario de nuestras empresas, y no hay ningún indicio de que pudieran estar relacionados con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo".

Salvar a López Madrid

No existen indicios delictivos, aunque por su naturaleza no son descartables. En cualquier caso, la empresa precisa que los responsables ejecutivos que ordenaron dichos depósitos no están ya en el grupo por jubilación, baja voluntaria o despido. De esta forma, exculpan a su consejero López Madrid que, según OHL, nunca ha ostentado "poder o capacidad para ordenar, autorizar o instruir a empleados del Grupo OHL para realizar pagos de cualquier tipo, incluidas transferencias y, en general, jamás ha tenido funciones ejecutivas ni de representación en el Grupo OHL"

"A día de hoy, Javier López Madrid tiene la condición de investigado en esta causa, no estando acusado formalmente de ningún delito. Tampoco OHL, ni ninguno de sus empleados o directivos están acusados de ningún delito", recuerda el escrito.

Sobre el contrato del cercanías Móstoles-Navalcarnero supuestamente amañado, OHL no encuentra "ni el menor indicio ni sospecha de que exista la más mínima irregularidad en el proceso de licitación, adjudicación y posterior ejecución de CEMONASA". Según ha trascendido de la instrucción, declarada secreta, hubo una comisión de 1,4 millones de euros depositada en 2007 en una cuenta en Suiza, al parecer gestionada por testaferros. Respondería a una contraprestación por el amaño del contrato otorgado por la Comunidad de Madrid a OHL. Casi una década más tarde, el proyecto –estimado en 362 millones– está enterrado por imposibilidad de pagos del Gobierno regional.