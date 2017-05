Fernando Aramburu le dijo al poder político, con Mariano Rajoy en primera fila, que en el País Vasco se está fomentando "el olvido" sobre qué es y qué hizo la banda terrorista ETA. Puso como ejemplo lo ocurrido con las placas en recuerdo a las víctimas que Covite colocó en San Sebastián. "El alcalde las quitó inmediatamente", censuró, con Consuelo Ordóñez también en la sala. "No acepto y combato ese fomento del olvido", proclamó el escritor, que recibió el premio Francisco Umbral al libro del año 2016. E insistió: "Contra esto hay que hacer algo".

"He vivido de cerca el terrorismo", explicó Aramburu, que recordó "las lágrimas" de las víctimas frente a quienes "jaleaban al agresor y aplaudían la práctica de la violencia" en las calles de su tierra. "Mi memoria reúne silencio, complicidades y miedo" y "por fortuna también actitudes valientes y solidarias", relató. Y contrapuso "el olvido" que se fomenta en el País Vasco con lo que ocurre en Hannover, su lugar de residencia, donde prácticamente en cada calle "hay placas" en recuerdo a quienes sufrieron el nazismo. Además de Rajoy, también asistieron al acto, celebrado en la Puerta del Sol de Madrid, Cristina Cifuentes, Ana Pastor o Juan Ignacio Zoido.

El presidente tomó después la palabra. "He vivido muchas situaciones humanamente muy duras para no pocas personas de bien", rememoró, no sin destacar que "Patria es una novela que hay que leer para recordar una parte importante de nuestra historia, para saber qué ocurrió y conocer la verdad". "Me quedo con el recuerdo eterno a las víctimas del terrorismo, que han ganado la batalla de la derrota de ETA", aseveró, para a renglón seguido proclamar que ahora toca ganar "la batalla de verdad".

Un objetivo que se puso Cifuentes, que prometió trabajar para que no se pueda "reescribir nuestra historia", y de ahí que en las escuelas de la comunidad de Madrid ya se estudie el papel de las víctimas. "Hubo víctimas y hubo verdugos", afirmó, sacando pecho de "firmeza e intolerancia contra el terrorismo".

Por otra parte, Pablo Casado, el vicesecretario de comunicación del PP, acusó a Podemos de ser "el único partido que defiende a delincuentes condenados" y citó, entre otros, a Josetxu Urrieta, vinculado a la banda terrorista ETA.