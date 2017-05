Diego Cañamero no va a acudir este martes al Tribunal Supremo a declarar de forma voluntaria como investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores. Así lo ha confirmado a esRadio el diputado de Unidos Podemos: "Desde 2010 no voy a este tipo de cosas que llaman justicia", ha asegurado.

Los hechos por los que está siendo investigado sucedieron en noviembre de 2008 en la finca "La Jarilla" de Sevilla. Cañamero, que entonces formaba parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores, se concentró junto a varios de sus compañeros en la finca paralizando su funcionamiento durante varios días después de que fuera despedida una cuadrilla de trabajadores afiliados al SAT.

Tal y como recoge Efe, el auto del Supremo recuerda que, según el escrito de calificación provisional formulado en su día por el Fiscal ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla, "Cañamero Valle, en unión de otras personas y actuando en grupo y conjuntamente, con la finalidad de presionar a los trabajadores de la finca para que iniciaran o continuaran una huelga, se personaron en la finca "La Jarilla"". "Una vez en el lugar -siempre según el relato del fiscal- insultaron a los trabajadores y a los empresarios, llamándolos entre otros epítetos "sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta".

Estos hechos eran investigados por un juzgado de Sevilla hasta que, el pasado junio, el jornalero se convirtió en diputado y, por tanto, pasó a ser aforado. Si, como ha asegurado, este martes no acude al TS, el juez Andrés Martínez Arrieta podrá promover la petición de suplicatorio contra él ante la Cámara Baja.

Un punto que no preocupa al diputado de Unidos Podemos: "Los juzgados me han llamado unas 80 veces y me han detenido muchas veces. Pero yo no me he peleado con nadie. Defiendo la lucha pacífica", asegura Cañamero.