La asesoría jurídica interna del Ayuntamiento de Madrid -que encabeza Ángel Luis Ortiz, magistrado de lo penal- realizó tres informes sobre el convenio del Open de Tenis para indagar posibles irregularidades en la financiación del torneo. Los tres concluyeron que no existían tales irregularidades.

Entonces, Celia Mayer (en ese momento presidenta de Madrid Destino) y Carlos Sánchez Mato (vicepresidente de la misma) encargaron un primer dictamen externo, que concluyó también que no hay ilícitos penales, que en tal caso se trata de una cuestión "meramente civil". Este informe tampoco convenció a los dos ediles sustituidos por Manuela Carmena del ente público, por lo que encargaron "sin publicidad, sin conocimiento de la alcaldesa, sin conocimiento del consejo de administración de Madrid Destino" otro segundo estudio a un bufete de abogados, que, éste sí, señaló un posible delito de malversación.

Este informe sirvió de base para que el 23 de marzo, también a espaldas de la alcaldesa, Sánchez Mato y Mayer presentaran su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que se filtró a la prensa la víspera del comienzo del Open de Tenis. Estos dos informes "cuestan a los madrileños 100.000 euros. Dos informes que vienen después de que la asesoría jurídica y un informe externo dijeran que no había regularidades de ningún tipo", subrayó este lunes el portavoz del grupo municipal del PP.

Querella por prevaricación y malversación

Así, José Luis Martínez Ameida anunció que su partido ha acordado interponer una querella contra Celia Mayer, Carlos Sánchez Mato y Ana Valera, consejera delegada de Madrid Destino por prevaricación y malversación de caudales públicos. "Como estos dos informes los querían adjudicar a dedo, lo que hacen es burlar a la normativa en materia de contratos de la administración pública, que dice que en el caso de Madrid Destino por encima de 50.000 euros hay que convocar un concurso público".

"Este es el primer fraccionamiento y la primera irregularidad que cometen en la contratación: un contrato de 100.000 euros lo transforman en uno de 50.000 para no convocar un concurso público. En la memoria del encargo de la que disponemos dice claramente que el precio será 50.000 + 50.000 euros. Eso son 100.000. Y la única finalidad es que no haya servicio público sino darlo a dedo". La segunda finalidad es que no haya tres ofertas, tal y como exige la normativa para los contratos por un precio inferior a 50.000 euros, explicó Martínez Almeida. "¿Y saben por qué no las piden? Porque dicen que por razones de confidencialidad sólo se la pueden encargar a abogados de absoluta confianza. Abogados de máxima confianza, este es el término literal que utiliza Madrid Destino. Es gravísimo porque lo que están diciendo es que los miles de abogados que hay en Madrid no van a guardar la confidencialidad. Esto hace que junto con la querella también vamos a presentar un escrito ante la comisión deontológica del Colegio de Abogados de Madrid para que analice la actuación seguida por Madrid Destino y la desconfianza que muestra hacia los abogados de la ciudad de Madrid", anunció también el portavoz popular.

"Y al final consiguen su objetivo: que un despacho de abogados, que se autocalifica como ONG sin ánimo de lucro, pese a lo cual se va a llevar por lo menos 50.000 euros de todos los madrileños, les diga que sí, que hay indicios de delito y que procede ir a la Fiscalía Anticorrupción".

"Luis Cueto ha seguido con este convenio"

Para el PP, "es un escándalo que la alcaldesa no supiera nada". Y muy extraño. "Esto solo se puede leer en clave de la guerra interna que hay en el Ayuntamiento y que hace que esta ciudad sea ingobernable por Manuela Carmena y por sus concejales". Según Martínez Almeida "la pregunta en clave política que cabe hacerse es: ¿a quién va a cesar Carmena? Si a Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por encargar informes jurídicos ad hoc, con quiebra de la legalidad y además a escondidas, o va a cesar a Luis Cueto que ha seguido con este convenio y que por tanto, en la opinión de Mato y Mayer, sería partícipe del eventual delito del que han dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción". "Es que están acusando dos concejales al coordinador general de la alcaldía de encubrir un delito. Y no sólo encubrirlo sino ser partícipe necesario de la consumación del mismo. Porque el delito que ellos están denunciando no sería solo la firma del convenio sino que hay un quebranto patrimonial, cada vez que hay un pago se produce ese quebranto patrimonial".

"Basta, hasta aquí hemos llegado"

"El grupo municipal de Madrid dice 'basta, hasta aquí hemos llegado' en este intento de criminalización". Y se preguntó Martínez Almeida: "¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la señora alcaldesa para mantener la alcaldía de Madrid?, ¿hasta dónde está dispuesta a que sus concejales le sigan tomando el pelo? Llegará un momento en que tendrá dar un golpe encima de la mesa y decir ‘hasta aquí hemos llegado’. Le doblaron el pulso con Mauricio Valiente. Y estas son las consecuencias de que le doblaran el pulso, de que ya no le tienen ningún respeto, de que ya saben que pueden campar a sus anchas porque en el Ayuntamiento la alcaldesa ‘reina pero no gobierna’ porque los que gobiernan son otros".

"No existe copia de la denuncia"

El PP, además de estas acciones jurídicas, también llevará a cabo toda una batería de medidas políticas a través de las distintas comisiones y el Pleno, como la comparecencia de la alcaldesa.

"Hemos pedido a Madrid Destino copia de la denuncia y nos dicen que no existe en los archivos de Madrid Destino copia de esta denuncia. Por lo cual vamos a solicitar inmediatamente la celebración de un consejo extraordinario para que se nos explique cómo es posible que de una denuncia que está basada en informes pagados con fondos públicos no haya una copia en Madrid Destino. ¿O es que la denuncia se presentó a título personal?, que sería gravísimo que una denuncia pagada con fondos públicos se presente a título personal. Pero cuando menos es raro que no haya una copia de una denuncia que le ha costado a los madrileños 100.000 euros", apuntó.

El PSOE también exige explicaciones

En la exigencia de responsabilidades políticas los populares no estarán solos. La concejal del PSOE, Mar Espinar, ha registrado ya la petición de que se celebre "con urgencia" una reunión del consejo de administración de Madrid Destino. "Seguimos sin tener toda la información necesaria sobre la denuncia a la Fiscalía y seguimos sin conocer los procesos que han llevado a que varios consejeros de la empresa presentaran la denuncia sin anunciarlo a la alcaldesa y sin informar al resto de consejeros. Lo que sí sabemos es que es un caos absoluto".

Espinar ha reclamado también una reunión urgente del consejo de Madrid Destino porque éste es el órgano donde el gobierno debe informar de los pasos dados. "Informar y también explicar por qué se han solicitado tres informes, por qué a esas empresas, por qué ese importe, por qué la denuncia se hace pública mes y medio después de haberse presentado. En resumen, que el gobierno de Ahora Madrid explique por qué se ha hecho tan rematadamente mal todo el proceso". Además, Espinar ha solicitado la comparecencia de Sánchez Mato en el Pleno de mayo y una pregunta en la próxima Comisión de Cultura municipal, prevista para el lunes 22 de mayo. Los socialistas también han presentado diversas peticiones de información para esclarecer si el Ayuntamiento actuó de forma correcta.