Pedro Sánchez es un Pablo Iglesias "sin alcohol y sin burbujas"

El Mundo dice que "Francia se pone en manos de Macron". Rivera está como unas castañuelas y hace suyo el triunfo con un artículo titulado "El imparable triunfo del centro liberal". A ti todavía te queda un rato, Albert. Dice el editorial que hay "alegría y alivio en el conjunto de la UE" porque ha ganado "la opción más sensata". Pero está cogido con alfileres. "Bruselas vuelve a ganar tiempo, igual que hizo tras las legislativas holandesas. Pero si la UE de verdad quiere ahuyentar el fantasma del populismo y salir de su crisis existencial está obligada a actuar de una vez, dar la vuelta al relato y tomar medidas efectivas que sirvan para que la ciudadanía visualice la Unión como una casa común que merece la pena habitar". Ya, ¿alguna idea concreta? Entrevista a Patxi López, que advierte de que "si seguimos haciendo mal las cosas, podemos desaparecer". Parece que olvida Patxi su responsabilidad en lo que ha pasado por su puñalada trapera a Sánchez. Federico Jiménez Losantos culpa a la tropa del 'sándwich' de La Sexta. "La Dieta del sándwich ha tenido tanto éxito que ha alumbrado la Era del Bocadillo, en que Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, no sólo pueden poner patas arriba la pax monclovita sino, separatismo mediante, todo el régimen constitucional. 'Por querer tanto a Pablo, ahora tenemos dos', ha confesado, gemebundo, un diputado del PP. Eso pasa por jugar a la ruleta rusa: a veces te sale soviética". Raúl del Pozo ha preguntado por aquí, por allá y por acullá. Los susanistas dicen que "Susana va a ganar porque tiene una voluntad férrea de ganar". Claro, y yo tengo una voluntad férrea de parecerme a Claudia Shiffer pero no llego ni al 1,60 de estatura. También ha preguntado Raúl a "un sabio dirigente de Unidos Podemos". Un sabio en Podemos, ¿dónde lo habrá encontrado? El sabio podemita le ha dicho que Pedro "ha dejado de chillar en los mítines y que varios tertulianos del Ibex reciben ya tratamiento psiquiátrico". Pues no sé, Raúl, a mí tu sabio me parece otro tontaina de la teoría de La Trama. Y en el "frente" pedrista le dicen que "Pedro representa el hombre valiente. A la gente le gusta la épica y los héroes y Pedro tiene ese aura en este momento". ¡Cómo están las cabezas!

El País dice satisfecho que "Francia derrota al radicalismo". Dice el editorial que "los desafíos que esperan a Macron son a partir de ahora enormes". Que "Europa puede hoy respirar con alivio y dar la bienvenida a este europeísta convencido", pero Le Pen no está muerta. "Macron tiene cinco años por delante para desactivar el discurso extremista que en este tiempo se ha adueñado teóricamente de la agenda social". Cuenta sobre la batalla socialista que "la campaña de Sánchez tacha a sus rivales de 'mafia' a la orden de Rajoy". Resulta que ayer al alcalde de un pueblo de Murcia se le calentó la boca y puso a parir a Susana, la llamó "faraona", la acusó de "expropiar Ferraz", en fin, que le cae gorda. "Esta intervención corrió como la pólvora entre la militancia socialista y muchos partidarios de Díaz pidieron la dimisión del alcalde de Calasparra". Pero los sanchistas, que están muy crecidos, les dijeron que nanay. Mientras, Susana repartía un argumentario diciendo que "Pedro no es una víctima", que "fue derrocado en una votación democrática en un comité federal". Ay, hija, y pensar que lo encumbraste tú. Cría cuervos.

ABC dice que "Francia vota reinventarse dentro de Europa y del sistema". Qué sosería de titular, Bieito. Dice el editorial que "la derrota de Le Pen disipa los peores temores que habían sembrado los vientos del Brexit. Ojalá el ganador sea el hombre providencial que devuelva sus ideales a Francia. Los franceses no tendrán muchas oportunidades más para hacerlo", dice nada convencido. Isabel San Sebastián tampoco es que tire cohetes. "Ha ganado Macron, pero el mal sigue ahí, junto a las causas que lo provocan". Del PSOE habla Juan Manuel de Prada y da en el clavo. "El resentimiento de Sánchez, en simbiosis con la rabia de unos afiliados nostálgicos de la pana y envidiosos de las camisas de cuadros de Pablo Iglesias ha producido este delirante resultado". Sánchez "es un sucedáneo sin alcohol y sin burbujas de Pablo Iglesias, algo así como un Pablo Iglesias de diseño, retajado y figurín al que no lograría arrebatar ni un solo voto: porque la gente, puesta a elegir entre el original y el sucedáneo se queda siempre con el primero. Gane o pierda las primarias, Sánchez dejará su partido hecho una escombrera". Sólo te sobra el futuro, Prada. Ya está hecho una escombrera.

"Merci la France!, titula La Razón. Aprende Bieito, pasión. Dice el editorial que "la victoria clara y rotunda de Macron significa la renovación de la mayoría del pueblo francés de su compromiso con la construcción de una Europa unida", pero Le Pen "ha demostrado que sigue creciendo". Negros nubarrones amenazan Francia, con un "parlamento fragmentado", y un presidente sin apoyos claros, pero bueno, "lo que hoy cuenta es que Francia será dirigida por un hombre todavía muy joven, alejado de los extremos, con los pies en la tierra y , sobre todo, un europeísta convencido". En cuanto al PSOE, Marhuenda hace de sus deseos realidad en modo encuesta de NC Report. "La mayoría de los votantes del PSOE prefiere que Díaz se imponga en las primarias". Para mí que preguntan a los votantes del PP. Dice un editorial que la "escasa diferencia" entre los avales a Pedro y Susana "no significa que el simpatizante tradicional del Partido Socialista haya girado en alguna medida hacia un radicalismo que sí se presume entre los militantes con carné". Y por supuesto, "una clara mayoría de los votantes socialistas se declaran en contra de la moción de censura". Anda, Marhuenda, mejor dedícate al PP, deja tranquilo al PSOE que puede ser contraproducente. En boca cerrada no entran moscas.