Pérez Reverte la lía con su artículo sobre Christina Hendricks, "la de las tetas grandes"

Este domingo, el artículo de Arturo Pérez Reverte en XL Semanal tuvo como protagonista a Christina Hendricks, una de las protagonistas de la mítica serie Mad Men. El escritor relataba en su columna una cena en Casa Lucio con Antonio Lucas, Manuel Jabois y otros compañeros y cómo, en un momento de la noche, apareció Hendricks con su marido. En tono de humor, el escritor explicó cómo él y sus compañeros trataron sin éxito de hacerse una foto con ella, entre comentarios como "el marido no tiene media hostia". Pero lo que le convirtió en blanco de las críticas de los internautas y comentaristas del artículo fue la descripción que hacía de Hendricks para que los lectores la identificaran rápidamente: "Pelirroja de tetas grandes". También, la descripción que hizo de la actriz una vez vista en persona: "En carne mortal pierde mucho. Suele ocurrir. Pero sigue siendo guapa y bien dotada".

Pérez Reverte no ocultaba, al principio del artículo, su intención de provocar: arrancaba el texto comentando que sus compañeros de batalla "no se atreven. Mucha chulería de boquilla, pero no se mojan" y que el plan era contar, cada uno, su versión de los hechos. "Barruntan que los llamarán machistas, chulitos de barra o algo así. Son jóvenes, y aún están en esa edad en la que uno se cuida con las redes sociales", decía Pérez Reverte. Por supuesto, fue esa la reacción que desató su historia: pocos minutos después de la publicación, Twitter se llenó de comentarios críticos con el "machismo" y el "sexismo" del autor e incluso de lectores de Alatriste decepcionados por lo que habían leído.

Un día después, el escritor respondió en la misma red social llamando "imbéciles" sin comprensión lectora a sus críticos y pidiendo que "dejen en paz" a los compañeros que citaba en el relato. La historia, dijo, era "paródica" e "inventada".

A los imbéciles sin comprensión lectora: dejen en paz a @manueljabois, @edugalan y @Antoniolucas75. Es un relato PA-RÓ-DI-CO e IN-VEN-TA-DO. https://t.co/vnL9vlOBCT — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 8, 2017