El episodio de los avales hizo saltar el jueves pasado todas las alarmas en el susanismo y en todo el socialismo tradiciónal y orgánico que lo respalda. La victoria pírrica de Susana Díaz por apenas 6000 votos de distancia respecto a Pedro Sánchez ha motivado un giro radical de la estrategia que, hasta ahora, consistía en una campaña en positivo con el mantra de "no hablar mal de ningún compañero".

Una frase que repetía sin cesar la baronesa andaluza hasta el pasado viernes en que se mofó abiertamente de Sánchez: "Hay quien se conforma con ser segundo y ya es la tercera vez que lo hace", dijo en un acto de campaña en Ibiza. Una ofensiva que continuó durante los actos del fin de semana y que ha repetido este mismo lunes en una entrevista en Telecinco. En El programa de Ana Rosa, la presidenta de la Junta de Andalucía ha lanzado varios torpedos en la línea de flotación de Pedro Sánchez.

Primero por su doble histórica derrota electoral: "Yo salgo a ganar y quien sale a pactar es que confía poco en ganar. Cuando uno confía en su plan B es que no confía en su plan A. Todos salimos a ganar, sí, pero no todos ganamos. Y hay quien ya se ha presentado a las elecciones y ha sacado 90 y 85 escaños y hay quien no se ha presentado aún. Y hay quien dice que no promete ganar, y hay quien dice que tenemos la voluntad, la ilusión, las ganas, la fuerza y la ambición de volver a ganar en este país".

Después, sobre el derrocamiento de Pedro Sánchez en el Comité Federal del 1 de octubre, diciendo por vez primera en público lo que tantas veces se ha defendido en privado: "Aquí no se ha quitado a un secretario general. Aquí se le ha ganado en un Comité Federal a la propuesta de un secretario general que quería hacer un congreso en 20 días".

Y añadía, sobre su amigo y defensor Tomás Gómez:"La única vez que en el PSOE se ha quitado a un secretario general fue a mi compañero Tomás Gómez que se le quitó por las encuestas. La justificación fueron las encuestas y se disolvió de manera automática una ejecutiva regional y a un secretario general elegido en primarias".

Y en tercer lugar, contra el modelo territorial de Pedro Sánchez y sus bandazos sobre el término nación para Cataluña: "Pedro Sánchez defiende un modelo territorial que no se corresponde con la Declaración de Granada. Él defiende la modificación del artículo 2 de la Constitución, que yo no lo comparto, ni lo compartimos la inmensa mayoría de los socialistas que firmamos la Declaración de Granada".