González utilizó sus "influencias en Justicia, Fiscalía y Policía" para "lograr la impunidad"

La Fiscalía Anticorrupción ha impugnado el recurso de Ignacio González contra el auto del Eloy Velasco que lo envió a prisión provisional comunicada y sin fianza. El expresidente de la Comunidad de Madrid consideraba el auto "nulo de pleno derecho", según su parecer, por la falta de motivación y la no concurrencia de los requisitos. En base a su opinión, es "materialmente imposible" que pueda huir porque tiene los bienes embargados y carece de medios económicos, además del "arraigo notorio en España donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor de las cuales "va a celebrar su boda en pocos meses".

En un escrito remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesta por los magistrados que resolverán la petición de González, Fiscalía desmonta el recurso punto por punto. Habla en primer lugar del riesgo de fuga: "Sobre la familia del imputado, lejos de ser un indicativo de estabilidad social y arraigo, debe destacarse que la mayor parte de los miembros de su entorno han intervenido presuntamente en los hechos investigados". Sobre la notoriedad pública en España del expresidente autonómico, para el Ministerio Público "no hace impensable que no vaya a huir de la Justicia". Simplemente "dificultaría su ocultación en nuestro país, no así en otros Estados", aprecia Anticorrupción.

Analizada la gravedad de una eventual pena y la situación de González, se observa el peligro por "la capacidad real de acción del investigado". Los hechos relatados en indicios "han proporcionado al expresidente una ingente cantidad de fondos que en el actualmente no están controlados" sino ocultos "tras entramados societarios en paraísos fiscales".

Utilizó su gran influencia

También detecta la Fiscalía riesgo de ocultación, manipulación o destrucción de pruebas: "Ha sido una constante en la investigación que González se ha valido de sus relaciones personales para tratar de entorpecer o dilapidar el procedimiento. Para ello, ha recurrido a "personas pertenecientes al Canal de Isabel II, al Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial.

Según el Ministerio Público, los vínculos van más allá de la relación afectiva o profesional "para forjarse como un pacto delictivo o unión cuyo principal nexo son las "componendas ilícitas pagadas con dinero público". De hecho, existen indicios de que tropelías en las filiales del Canal de Isabel II en países como Brasil, Panamá o Colombia, con pantallas radicadas en Suiza, Luxemburgo o Reino Unido.

La Fiscalía destaca las "influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en la Policía Nacional, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones". El escrito hace referencia a una confesión de González, que reconoció "haber recurrido a alguna persona del ministerio de Justicia, Fiscal o judicatura para conocer el estado de los casos, aunque manifestó no recordar a quién".