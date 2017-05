Podemos y Cs tratan de impedir que los mayoritarios elijan la presidencia de las comisiones de investigación

Dos nacionalistas, Jordi Xuclà del PdeCat y Ana Oramas de Coalición Canaria, se perfilan como presidentes de las dos comisiones de investigación estrella de la presente legislatura: la que indagará en la presunta financiación irregular del PP y la que versará sobre el desfalco de las cajas de ahorro. Ambas votarán este jueves para elegir esas presidencias.

Se trata, sin embargo, de dos candidatos que no son del agrado de Ciudadanos, que aspira a presidir la comisión sobre las entidades financieras públicas bajo el argumento de que son la única formación que no está salpicada por el desfalco de las mismas, dado que IU, hoy integrada en Unidos Podemos, participó, como el PP y el PSOE, de los órganos de gobierno y control de esas cajas de ahorro. Lo mismo cabe decir, según fuentes del partido naranja, de la vinculación de los nacionalistas de las islas con Caja Canarias.

Por su parte, los de Pablo Iglesias no quieren presidir la relativa a las cuentas del PP -tampoco lo quiere Ciudadanos, pese a que fue una de sus exigencias para sentarse a negociar la investidura de Mariano Rajoy- y no están conformes con que Oramas sea quien presida la de cajas, por lo que negocian en las últimas horas algún tipo de acuerdo con los de Albert Rivera. Entre morados y naranjas, con tres representantes cada uno, no suman lo suficiente para hacer frente a la mayoría de PP y PSOE, con cuatro y tres, pero podrían igualar los representantes de los dos mayoritarios si suman con los grupos minoritarios: PNV, ERC y el Mixto.

Xuclà, al que "siempre quiere colocar" el PP

En cuanto a la Comisión sobre el PP, la figura de su posible presidente, Xuclà, está en el ojo del huracán por su polémica entrevista con el dictador sirio, Bachar El Asad, durante una reciente visita como miembro de la Comisión de Exteriores del Congreso a ese país. Algunas fuentes de Ciudadanos se quejan por la actitud del PP con el representante de la antigua Convergencia: "Estos siempre te lo quieren colocar" afirman en privado.

Podemos, sin embargo, no comparte los recelos del partido naranja hacia el nacionalista catalán.

Documentación y calendario, claves

La presidencia de las dos comisiones puede tener un papel determinante en determinados aspectos como la documentación que reciba la comisión, particularmente significativa en lo que se refiere a las cajas de ahorros, así como en el calendario. "No queremos que las pongan las dos a la vez, o que relegan determinadas comparecencias a horarios intempestivos" aseguran fuentes de Ciudadanos.

A estas dos comisiones de investigación hay que sumar una tercera, ya en marcha, sobre la existencia de una supuesta ‘Policía Política" en la que ya ha comparecido el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y cuya presidencia ostenta el diputado del PNV, Mikel Legarda.