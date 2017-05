Brutal respuesta de Marhuenda a Pedro J. en esRadio por la última información de 'El Español'

El Español publica este jueves una nueva información sobre la operación Lezo que afecta a Francisco Marhuenda, a Mauricio Casals y al grupo Planeta. El diario difunde una nueva conversación grabada en la que se alude a una encuesta publicada con La Razón que situaba a Cristina Cifuentes como la más valorada a la hora de suceder a Rajoy, por delante de Cospedal, Sáenz de Santamaría y Feijóo. En dicha conversación, según El Español, Marhuenda se jactó de haber "hecho una putada a Cifu poniéndola delante de Soraya".

En Es la Mañana de Federico, Francisco Marhuenda ha aprovechado para dar su versión de la noticia y contestar al director del diario, Pedro J. Ramírez. El colaborador de esRadio ha dicho que le hace "gracia la campaña desatada" contra él de su "amigo Pedro", dicho irónicamente. Y ha señalado que estas conversaciones "no afectan al caso" y, en todo caso, están bajo secreto de sumario.

Sobre la empresa que hizo la encuesta, NC Report, ha dicho que "siempre acierta", y sobre la conversación, ha dicho que "lo único que se hace es decir 'la voy a poner delante' y comento una cosa", que "es la guerra en el PP". "Querido Pedro, te recuerdo la comida que tuvimos en casa de un famoso y prestigioso economista. En esa comida tú dijiste que ibas a acabar con el presidente del Gobierno y con el Rey", que "considerabas que no tenía nivel suficiente", ha afirmado. "Tú, que has hecho del periodismo una historia de campañas sucesivas, ¿me vas a decir que hago una campaña o no hago una campaña", le ha preguntado.

Dirigiéndose al también colaborador de esRadio, Marhuenda le ha instado a contar "la verdad": "Estás enfadado con mi grupo porque no te invitan a las tertulias. Consideras que no te llama Antena 3, ni a ti ni a tu gente. Estás enfadado con eso". El director de La Razón ha dicho que eso no es cierto y que las tertulias son "plurales". Ha insistido en que le parece "flipante" la campaña contra él y ha añadido que, en su opinión, "se está equivocando": "Todo exceso es mediocre". Además, le ha animado a debatir con él sobre ética periodística.

Tras apuntar que él siempre se ha llevado bien con el exdirector de El Mundo, ha apuntado que "nunca le hará lo que él me hace a mí".