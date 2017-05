Ciudadanos vota con PSOE y Podemos la propuesta para desenterrar a Franco

Ciudadanos se ha unido este jueves al PSOE y a Podemos para sacar adelante la iniciativa socialista que pide al Gobierno ampliar la Ley de Memoria Histórica y que, entre otras cosas, se exhumen los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de los 198 diputados de PSOE, Podemos, Cs, el grupo Mixto y parte de los nacionalistas, la abstención del PP y de ERC (que no han aceptado sus enmiendas) y el "no" de un diputado popular. El republicano Joan Tardá fue muy duro con el PSOE durante el debate del pasado martes, tildando de "monumento al cinismo" su postura por no haber querido hace una década apoyar enmiendas de los grupos a la izquierda de la cámara para "profundizar" en la Ley de Memoria Histórica.

Eso sí, cabe destacar que la iniciativa es un brindis al sol, ya que se trata de una Proposición No de Ley (PNL), por lo que el Gobierno no está obligado "legalmente" a cumplirla.

48 horas de negociaciones

La propuesta se debatió el pasado martes en el pleno y, durante las siguientes 48 horas, Podemos y ERC trataron de que el PSOE aceptase sus enmiendas al texto original. Los de Pablo Iglesias incluso llegaron a amenazar con la abstención en la votación si los socialistas no incluían sus propuestas.

No ha sido así, y Podemos ha tenido que dejar atrás sus pretensiones de "anular" los juicios llevados a cabo durante la dictadura para votar a favor del texto. "Siempre nos encontraran del lado de la Memoria Histórica. Eso no quita que nos hubiera gustado que el PSOE fuese más valiente",aseguran desde el partido morado.

Desde Ciudadanos se mostraron, desde el primer momento, dispuestos apoyarla con la condición de que los socialistas no aceptasen las enmiendas de ERC y Podemos, como así ha sido. Pero este "sí" de los naranjas ha provocado recelo en algunos miembros del grupo parlamentario, que en privado aseguran que lo importante es "mirar al futuro".

Los detalles de la propuesta

Además de la exhumación de los restos de Francisco Franco, esta PNL también pide al Gobierno reanudar las políticas públicas destinadas a la recuperación de la memoria histórica "con su correspondiente dotación de las necesarias partidas presupuestarias" y estudiar la creación de bancos de ADN para la identificación de desaparecidos.

Además de "trasladar" los restos de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange, a un lugar "no preeminente del edificio", suprimir cualquier tipo de subvención a entidades que ensalcen o defiendan la dictadura o estudiar la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana.