Nieto: "Estoy en medio de una guerra de los que tienen los truenos y los rayos"

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha visitado Es la Tarde de Dieter, de esRadio, para contestar al escrito de la Fiscalía que le señalaba como posible autor del chivatazo de a Ignacio González en la Operación Lezo. Nieto ha explicado que, un día después, le queda "una sensación rara de mal funcionamiento del sistema". "Hoy me pasa a mí, pero le puede pasar a cualquier otro ciudadano", ha señalado, antes de recordar, que "cuando un sumario es secreto, es que es secreto, y cuando se acusa se tiene que saber de qué". "Todo esto se ha alterado en este tiempo", ha subrayado, "confío en que no haya más y esto se pueda resolver".

Preguntado por las disculpas del fiscal general del Estado de esta mañana, ha dicho que se queda con la última parte, cuando admite un error: "Lo puede tener cualquiera, yo tengo muchos todos los días". "Creo que hay errores que se tienen que poder proteger un poco más. Cuando se firma un escrito", ha dicho, "debe generar las menos consecuencias posibles ajenas a la investigación". Sobre las disculpas, ha dicho que le gustaría que sirvieran para que este tema pasara y "no se vuelva a producir esta situación con cualquier persona. Lo he pasado mal, es una situación muy dura".

El resto de las explicaciones de Maza, ha indicado, le parecen "más endebles" porque "están ocurriendo cosas que paralelamente me parece que no son buenas ni para la Fiscalía ni para el sistema", en alusión a entrecomillados de "conversaciones con fiscales" que dicen que se filtró "parareventar una investigación que me iban a hacer a mí". "Todo acaba siendo un disparate", ha reiterado, "tenemos que intentar volver a esos principios que han hecho que la convivencia funcione.

Nieto ha señalado además que él no ha tenido acceso al sumario de la investigación y que no sabe cuáles son esas conversaciones. También ha contado que un periodista que había tenido acceso a la investigación le llamó diciendo que le están haciendo daño "a posta" y que alguien con "muchísima credibilidad en los medios ha intentado hacer una ensalada" con las diferentes informaciones que han ido saliendo.

El secretario de Estado de Seguridad ha añadido que no recuerda "una investigación apoyada en un documento en la que no aparece el documento" y que estaba "tocada y aliñada para que resultase más interesante". El reproche de el exalcalde de Córdoba es para los medios "que basan su fuerza en la credibilidad" ya que quiere creer "que se respetan los entrecomillados en la prensa".

Sobre quién es el más interesado en verle en esta situación ha asegurado que no sabe pero que le ha dado "muchas vuelta" y cree que ha tenido "la mala suerte" de haber pasado en medio entre una guerra entre los que tienen los truenos y los rayos" y ha "pillado truenos y rayos". "Ha sido un accidente que yo esté ahí, he sido un peón útil en esa batalla", ha reflexionado Nieto sobre la polémica.

La reunión con Pablo González

En la entrevista, Nieto ha recalcado que se reunió con Pablo González en razón de que era un cargo público y que si el encuentro lo hubiera pedido Ignacio González "no se habría celebrado nunca". La razón, que había "dudas razonables de que tenía problemas con la Justicia" y había un "runrún de que podía seguir teniéndolos". En el momento de la cita, ha resaltado, "no sabía absolutamente nada de la Operación Lezo".

También ha repetido que le encantaría que dicha conversación "se hubiera grabado" y se difundiera tal cual. Pablo González, ha indicado, le pidió que se vieran otra vez en una reunión más larga: "Él quería recuperar la relación" entre los dos, que no era de amistad, ha dicho, y que "hacía dos años que no existía". Ha insistido en lo difícil de "vencer las dudas" sobre su comportamiento. La solución, ha reiterado, sería "tener la grabación".

Nieto ha dicho también que no sabe "quién se chivó a Ignacio González". Y ha destacado que pase lo que pase, "los que han cometido un delito están en la cárcel, digan lo que digan, hablen lo que hablen y se acuse a quien se acuse". "Se ha actuado con menos rigor del debido" pero "estaría mal que pensáramos que la Fiscalía en general tiene ese problema". También ha resaltado cómo fue su departamento quien precisó que fue él quien celebró el encuentro con Pablo González y ha destacado que "nadie se ha escondido". "Es una frase que no aporta nada más. No hay ningún dato, ningún hecho objetivo. Y creo que no lo habrá".