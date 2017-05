Federico retira su apoyo a Rivera: no votará más a Ciudadanos

El Mundo dice que "El Gobierno aparcará la exhumación de Franco". Igual sería mejor sacarlo para que dejen de dar la tabarra con la momia. Dice el editorial que resulta "insólito y desmoralizador" que la izquierda siga dando la lata con este asunto. "Algunos parecen interesados en reabrir viejas heridas" y "resulta paradójico" que sea precisamente el PSOE, que ha tenido amplias mayorías para hacer lo que le diera la gana con el cadáver. "No tiene mucho sentido instar al actual gobierno a tomar esta decisión cuando se abstuvieron de hacerlo en los años en los que gobernaron", dice Cuartango muy agudo. Federico Jiménez Losantos cumple su promesa y retira su apoyo al partido de Rivera por hacerle el juego al PSOE y Podemos. "Legalizar el asalto de tumbas por motivos políticos tiene asegurado un tipo de consenso, al menos entre los que aún pensamos que sacar a los muertos de las fosas es un acto de barbarie infame: no votarlos más", dice rotundo. "Obtendrá la sonrisa despectiva de la izquierda, pero habrá perdido el voto de la gente civilizada". Al PP "dejé de votarle cuando liquidaron al partido de San Gil y Ortega Lara; a los otros no los pienso votar más, porque si malo es el canibalismo, más repugnante es hacerlo por consenso". Desvelará si votará a Podemos o PSOE en la próxima columna, porque ya no hay más opciones.

A El País Franco le importa una higa pero le da una importancia enorme a lo que dice Pablo Manuel. "Iglesias justifica al senador que denigró a Susana Díaz". Lo mismo esperaban que el de la cal viva se mesara la coleta. "El líder de Podemos calificó de anécdota la actuación de senador valenciano, y optó por mantener 'cierta distancia' con el pretexto de que no pertenece a su partido". El podemita dijo que "él no habría hecho lo mismo porque se puede criticar a los rivales sin necesidad de romper fotos". Me parto y me troncho. El energúmeno Líder Supremo ha retomado el tono Lindo Gatito de las campañas, todos a cubierto. Cuenta El País que "Sánchez rectifica y se distancia de Podemos" pero "mantiene el carácter plurinacional de España" en su "última versión". Pero esto fue ayer, eh, es probable que hoy haya cambiado de opinión tras consultarlo con la almohada y tengamos otra versión corregida y aumentada.

ABC abre con que "El juez procesa a la antigua cúpula de Bankia por engañar en la salida a Bolsa". Hermann Tertsch se suma a Federico en la bronca a Ciudadanos por la tumba de Franco. "Ciudadanos ha votado con socialistas y comunistas, es de suponer que por el miedo a que le llamen facha, esa mordaza española. Otro partido acobardado como el PP, dedicado a sus asuntos, incapaz de hacer frente a la pretensión de hegemonía total del mensaje de la izquierda. Está en otras cosas". Pues ha hecho un pan con unas tortas, porque sus nuevos amiguitos le van a llamar facha de todas formas y ha perdido muchos de los antiguos. Carlos Herrera habla de los "nervios, desorientación y sorpresa" en el PSOE de Susana "ante la audacia del sanchismo. Sin apoyos, sin censo, ni aparado ha recogido un número de avales parejo al del susanato (…) Las alarmas han sonado y ahora se visibiliza con cierto estupor ante la posibilidad de que el desbancado secretario general recupere el cargo" cuando "nadie daba un duro por él. Ahí está". Y va a por vosotros, susanistas. Estamos deseando que llegue el día 21, la cosa promete.

La Razón dice que "Rajoy no recibirá a Puigdemont en Moncloa". Yo no me fiaría mucho de Rajoy, Marhuenda, te puede hacer comerte este titular. El editorial va de hacerle el boca a boca al PSOE. No ve que el socialismo español esté abocado a su desaparición, como en toda Europa. "No sólo porque al PSOE le avala su trayectoria en la consolidación de la democracia española, su vocación de alternativa de gobierno y su sentido de Estado, sino porque se ha mantenido como el principal partido de la izquierda, pese al desconcierto social provocado por la crisis y el acoso de una izquierda radical que pretendía sobrepasarle". Cuánto peloteo, lo mismo está pensando en buscarse un curro en las filas socialistas si Cifuentes manda alguna vez en el PP.