Los susanistas se han agarrado a las contradicciones de Pedro Sánchez como a un clavo ardiendo. A una semana de las primarias y a dos días del único debate de la campaña, hoy la baronesa andaluza ha querido sacar tajada de los bandazos de su principal rival en relación al modelo territorial y a sus alianzas con Podemos: "Si ha cambiado de opinión sus razones tendrá. Lo que yo le diga hoy se lo mantengo la semana que viene; lo que dije hace tres meses, lo sigo pensando igual. Yo no cambio no doy vaivenes", ha dicho a primera hora de la mañana en una entrevista a Antena 3.

La posición de Díaz se circunscribe a la Declaración de Granada aprobada por los socialistas en 2013 y en ella se reconoce la singularidad de Cataluña pero, en ningún caso, el reconocimiento de la plurinacionalidad de España:"Yo no me planteo el cambio del artículo 2 de la Constitución; tengo claro el concepto de España y no voy a cambiar de opinión por arañar un puñado de votos". Posteriormente en un acto con periodistas en Madrid, ha querido hacer hincapié en esas rectificaciones del candidato rival, pero sin citar en ningún momento a Pedro Sánchez: "Yo estoy en la misma posición que he estado siempre. Lo mismo que defendía hace meses, que defiendo ahora en primarias y que defenderé en el futuro".

Díaz ha insistido en que "este país necesita una reforma de la Constitución para garantizar una España inclusiva, plural y que garantice la igualdad y reconozca las singularidades. Es lo que recogimos los socialistas en Granada. Y eso el futuro secretario general lo tiene que tener muy claro porque la Secretaría General es una garantía de esa cohesión territorial".

En declaraciones a los periodistas, la baronesa andaluza no ha querido revelar cuál será su estrategia de cara al debate del próximo lunes en Ferraz y que muchos esperan consista en desenmascarar al verdadero Pedro Sánchez y no el relato que se ha impuesto sobre él. Díaz se ha limitado a referirse al tono y ha esperado que sea "un debate entre compañeros" que "siempre será distinto a un debate electoral".