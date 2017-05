Tras un bronco debate en el que se ha escenificado la fractura entre Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López, los tres candidatos socialistas han comparecido este lunes para mostrar sus impresiones. Por la sala de prensa de Ferraz han pasado uno tras otro sin querer entrar a valorar la actuación de sus compañeros e insistiendo en que la campaña de primarias socialistas no se ha acabado. Se han mostrado "contentos" y satisfechos. "Ha estado guay", ha llegado a decir el aspirante vasco.

Sánchez, "muy contento"

Pedro Sánchez era el primero en comparecer y pedía "brevedad" a los periodistas porque se tenía que marchar a coger un avión para continuar con la campaña. Decía estar "muy contento" con un debate en el que se ha lanzado continuos reproches con la presidenta andaluza. "Estamos hoy más cerca que ayer del PSOE que estoy defendiendo y que va a surgir el 21 de mayo", ha añadido.

Según Sánchez, el debate en el que los tres candidatos se han tirado los trastos a la cabeza ha sido "un ejercicio de democracia intenso" pero "de guante blanco". El exlíder del PSOE, que no ha querido opinar sobre la actuación de sus rivales, ha dicho que "cuenta con ellos" para el 22 de mayo y que integrará a sus candidaturas.

Díaz, "satisfecha"

Tras Sánchez, ha comparecido Susana Díaz que también ha evitado entrar a valorar la actuación de sus compañeros de partido y ha eludido responder si ahora es "más evidente" la "fractura" entre ella y Pedro Sánchez. Ha dicho estar satisfecha con sus intervenciones y ha insistido en que aún le queda "una semana por delante y, a partir de ahora, a echar a andar en el remate final que estoy convencida de que estas primarias van a ser el inicio de la remontada electoral del PSOE".

Y si esa remontada no se produce, ha insistido en que se irá. "Forma parte de la tradición del partido; los secretarios generales, cuando no remontan la situación, asumen la responsabilidad en primera persona. Yo lo haré; si conmigo no hay remontada electoral, me iré sin hacer ruido, sin fracturar el PSOE", ha añadido.

López: "Ha estado guay"

El último en valorar el debate ha sido Patxi López que ha señalado que el "fuego cruzado" que se ha visto entre Susana Díaz y Pedro Sánchez demuestra que el PSOE está dividido y, por eso, "hoy más que nunca es necesaria una candidatura que defienda la unidad". Aunque no ha querido responder a la pregunta de quién ha ganado, López ha asegurado que "ha estado guay y me gustaría que hubiera más".