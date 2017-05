Pocas veces Patxi López se mostró bronco durante el debate. Más bien ejerció de moderador o árbitro entre los principales contendientes, Susana Díaz y Pedro Sánchez, utilizando la baza de ser el único candidato a secretario general capaz de unir a las dos almas del PSOE. Exceptuando un momento en el que Sánchez, con sus comentarios e interrupciones, sacó de sus casillas al vasco, que contestó contundente.

Ese rifirrafe se produjo sobre uno de los temas de más calado en el debate socialista y nacional en general: el modelo de España que proponen unos y otros. "Creo que seguimos equivocándonos de debate. Creo que seguimos peleándonos entre nosotros en lugar de decir qué proyecto proponemos, qué es lo que queremos hacer. Volvemos a hablar de naciones sí, naciones no, que (es el debate) que interesa a los nacionalistas, no a nosotros", dijo López. El ex secretario general interrumpió y este fue el diálogo entre ambos:

Pedro Sánchez : "Tú has definido a Cataluña como una nación cultural".

Patxi López: "No, he dicho que ese no es el debate".

Pedro Sánchez: "¿Pero tú has definido a Cataluña como nación cultural?"

Patxi López: "No, yo lo que yo he dicho…"

Pedro Sánchez: "¿Pero lo has definido como nación cultural, sí o no? Yo te he oído definirla como nación cultural".

Patxi López: "Descontará tiempo, supongo…"

El socialista vasco se cansó, se hartó. Y rotundo le preguntó:"Vamos a ver, Pedro, "¿sabes lo que es una nación?". Sánchez no se lo pensó: "Por supuesto". López no se contentó y quiso saber más, probablemente convencido de que saldría victorioso. "¿Sí?, ¿qué es?". Sánchez quedó en evidencia: "Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña, por ejemplo en País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas".

Patxi López, como si fuera el profesor al que acaba de suspender a su alumno la lección, le replicó: "Mira, la nación es un término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años. Y siempre ha habido dos corrientes históricas para definir una nación: una nación en términos jurídicos-políticos, que es la nación política que conlleva soberanía y, por tanto, la consecución de un Estado independiente y en la que estaremos radicalmente en contra los socialistas. Y es verdad, una nación en términos culturales que es el sentimiento de pertenencia a una lengua, a una historia, a una tradición… que no lleva la consecución de ningún Estado".

"Pero vuelvo a decir, ¿esto es el debate de los socialistas o es cómo tener un modelo e Estado que nos permita llevar a la práctica nuestros valores? ¿Recuperamos la política que no es jugar a la definición sino que es jugar a utilizar el diálogo y la búsqueda del entendimiento entre distintos para construir un país?", preguntó molesto. "La comunidad política lo único que lo construye es el entendimiento entre los que pensamos y nos sentimos diferentes. Punto. Pero yo no tengo complejos, yo quiero ceder soberanía, mucha, a Europa. Y construir una Europa radicalmente distinta".

Susana Díaz quiso comenzar su turno de palabra, después de este cruce de declaraciones entre ambos, señalando: "Continuando con lo que dice mi compañero Patxi, los socialistas no somos nacionalistas, somos internacionalistas. Y si hubieras leído bien mi declaración, Pedro, hubieras entendido que los socialistas entendemos el fuerte carácter nacional de algunos territorios, pero que si lo que pretenden los nacionalistas es ser Estado pues en eso no vamos a estar de acuerdo. Pero creo que ya te ha quedado claro con la intervención del compañero Patxi".