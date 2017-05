La corrupción ha vuelto a ser el asunto estrella en las preguntas a Mariano Rajoy durante la sesión de control al Gobierno. El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, ha sacado a relucir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vincula a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la financiación irregular del PP. "En el corazón de sus problemas sigue la financiación negra de su partido", ha señalado el socialista que ha reprochado al presidente del Gobierno que no esté dando una respuesta adecuada a todos los casos de presunta corrupción que salpican al PP y se quede de brazos cruzados cuando la presidenta madrileña, a su juicio, criticó ayer a la justicia durante la comparecencia que ofreció tras salir a la luz el informe de la Guardia Civil.

Mariano Rajoy ha evitado responder a Hernando asegurando que no iba a entrar "en el juego". A su salida de la sesión de control, el presidente del Gobierno sí que ha querido dejar claro que mantiene su plena confianza en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. "¿Tiene plena confianza en Cifuentes?", le han preguntado a Rajoy los periodistas, a lo que el presidente del Gobierno ha contestado: "Absolutamente".

Bárcenas

Pero antes, la corrupción también ha perseguido a Rajoy cuando el PSOE ha recordado los SMS a Bárcenas. "Usted vive en vilo a merced de la corrupción desde aquellos famosos sms", ha asegurado en su turno de palabra Hernando, quien ha reprochado a Rajoy que pretenda no acudir in situ a la Audiencia Nacional para ser interrogado como testigo por la presunta financiación irregular de su partido: "Sea fuerte, señor Rajoy, dé la cara ante el tribunal y olvídese del plasma".

El presidente del Gobierno le ha reprochado a Hernando no aportar soluciones en el combate contra la corrupción, presumiendo de haberlo hecho él: "No voy a reiterar el sinfín de leyes que sin duda han sido útiles para mejorar la lucha contra la corrupción". Tampoco se ha privado de hacer una alusión irónica a las primarias del PSOE que tendrán lugar el próximo domingo: "Creo que lo más importante en esta materia de la lucha contra la corrupción es que el próximo domingo llegue su Pentecostés y dejen de hacer méritos para que gane uno y no pierda otro".

Rivera vuelve a la carga con los aforamientos

Después de Hernando, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha retomado en su pregunta la reivindicación de suprimir los aforamientos, que incluye el acuerdo de investidura firmado entre la formación naranja y el PP. Una vez más, Rajoy le ha dado largas: "Este asunto por el que usted se interesa no es menor, y conviene que lo hagamos con un acuerdo amplio sobre el fondo del asunto, y que tenga el mayor numero de apoyos en esta cámara. Nada de esto se produce, al menos en mi opinión, en este momento".

"Usted parece un estudioso del derecho en vez de un ejecutivo" le ha contestado Rivera, que ha recordado que hace meses la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le contestó lo mismo. El líder naranja le ha pedido, además, que "no tenga miedo usted a perder el aforamiento".