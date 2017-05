Como en todas las tertulias de este miércoles, el tema estrella fue el informe de la UCO señalando a Cristina Cifuentes en la trama que investiga la financiación del PP de Madrid. En El Programa de Ana Rosa, uno de los políticos que dio su opinión fue Ramón Espinar, que calificó al partido como el más corrupto de Europa.

Uno de los colaboradores de la mesa, Arcadi Espada, se mofó de la rotundidad del senador: "¿Cuál es el segundo partido más corrupto? Lo tiene muy analizado". Espinar reconoció que no lo sabía, a lo que Espada respondió con un "pues no diga quién es el primero y cállese", porque "tampoco sabe cuál es el primero".

Ana Rosa Quintana medió en la bronca pidiendo a Espada que no mandara callar al político, que estaba participando en el programa para dar su "opinión". Espinar, tras el desconcierto inicial, pidió el turno para contestarle: "Creo que no está bien, no es una actitud buena para el diálogo". Espada se mantuvo en su postura mientras Espinar insistía: "Mandar callar es una actitud poco democrática".