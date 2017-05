Jiménez Losantos ve a Cifuentes "lista para la moción podemita"

"La UCO pide investigar a Cifuentes y el juez lo rechaza", dice El Mundo. Justo después de que se filtrase lo de la campaña del grupo Atresmedia. Qué casualidad. Federico Jiménez Losantos apunta a Soraya porque tantas casualidades amoscan un poco. "El monstruo de Sorayenstein (el Sextabús/Tramabús de A3/La Sexta) instruye, juzga y condena antes del juicio a pena de telediario y muerte civil a cualquier imputado del PP, por si luego lo absuelven". Señala Federico que esto sucede, también casualmente, mientras Podemos prepara una moción de censura en Madrid. "Ayer, oía a Pablo Manuel instando a Rivera a apoyar su moción de censura contra Cifuentes (...) O sea, que ya sabemos por dónde irá la instrucción de Velasco, que ayer imputó y desimputó 'de momento', a Cifuentes (…) Y la dejó lista para la moción podemita". De hecho, hasta el podemita Antonio Lucas percibe que "Cristina Cifuentes ya está señalada. Alguno de los suyos le ha puesto el cubo sobre la puerta. Ella, que hasta ayer parecía una heroína". ¿Será verdad que le ha entrado pelusa a Soraya?

Desde luego El País apunta en este dirección. Dice que "Cifuentes ve motivos políticos en la acusación de corrupción". Se cuida muy mucho de editorializar sobre el asunto, pero sí menciona que la presidenta "apuntó a una conspiración". Parece que deja la operación derribo a la Cadena Ser. En cuanto a las primarias, el candidato de Prisa es Patxi López, el de Rubalcaba, consejero de El País. Hoy le hace otra entrevista en la que dice que "no hay riesgo de escisión, pero sí de caer en la irrelevancia". Francecs de Carreras reniega de las primarias. "El sistema de primarias para elegir a secretarios generales de los partidos es un error". Hombre, el error es tomárselo en serio como el PSOE, si utilizas las artes mafiosas de Podemos te puede salir bien.

ABC: "Varapalo del juez y la fiscalía a la UCO al desautorizar sus acusaciones a Cifuentes". ¿Qué varapalo? El varapalo es para Cifuentes. Dice el editorial que la lucha contra la corrupción "no puede convertirse en un campo de batalla político en el que todo vale con tal de sacar rédito electoral y atención mediática (…) Resulta muy preocupante el alto grado de indefensión e inseguridad jurídica al que se está llegando en España". David Gistau dice que el PP no gana para sustos. "No aguanta una sesión de cine completa sin que salte el SMS de un nuevo susto". Ignacio Camacho dice que "el misil ha pasado rozando" la cabeza de Cifuentes. Qué iluso. Le han preparado la pieza a Ferreras para que hoy acabe con ella. Dice Ignacio que en el PP "tienen pánico a los teléfonos intervenidos". No me extraña, yo que ellos volvería a las palomas mensajeras o aprendería el silbo gomero.

La Razón dice que "la UCO pide imputar a Cifuentes en la Púnica y el juez lo rechaza". Se estarán frotando las manos Casals y Marhuenda. "Génova cierra filas con Cifuentes y descarta que acabe imputada". Que lo están deseando, vamos. "Preocupación por el daño para el discurso de lucha contra la corrupción de la presidenta". Marhuenda se pone una mordaza y no editorializa sobre el tema ni le dedica un Puntazo. Lo cual, y teniendo en cuenta lo que le gusta hablar al director de La Razón me hace sospechar, por lo que me leo de pe a pa la información de Carmen Morodo a ver si rascamos algo. Dice que lo de Cifuentes "cayó como una bomba en las filas populares", nada acostumbrados a que les salgan corrupciones, y que "la respaldan". Huye, Cifuentes. "Pero al mismo tiempo, en las filas populares también admiten que la situación es tremendamente complicada ya que la presidenta madrileña se había convertido, con la bendición de Génova, al no quedarles más remedio" en heroína de la lucha contra la corrupción. Australia queda cerca, Cristina, mira a ver a cómo están las parcelas en Marte. "Cifuentes optó por erigirse en regeneradora del partido. Incluso con gestos que han podido molestar a otros compañeros de la dirección nacional del PP". ¿Soraya, tal vez? "Que ahora sea Cifuentes, emblema de la nueva etapa, la señalada en una investigación debilita, a priori, un discurso al que el PP a nivel nacional también se ha agarrado para coger oxigeno". Pero si "Cifuentes acabase imputada" –Dios no lo quiera, ¿verdad Marhuenda?– "no podría permanecer ni un minuto en el cargo en coherencia con su código ético", bla, bla, "y esto abriría una crisis dramática en la Comunidad de Madrid que no tendría otra salida que la de unas elecciones anticipadas". ¡Aja!, ya salió. Pues sí que hay otra salida, Marhuenda, que Ciudadanos apoye la moción podemita y adiós al PP en Madrid. "Ahora bien, antes de colocarse en esta hipótesis el discurso oficial del partido apunta en la dirección de mantener su apoyo total a Cifuentes". Cristina, estás muerta. Y las carcajadas de Marhuenda se oyen hasta aquí, y eso que hoy no está con Federico.