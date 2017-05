Ciudadanos sigue apretando las tuercas a Cristina Cifuentes tras desvelarse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideró, aunque no el juez Eloy Velasco, que había elementos para imputar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por la presunta financiación irregular del PP. En un almuerzo coloquio organizado por el Club Siglo XXI en Madrid, Albert Rivera ha lanzado un dardo velado a Cifuentes: "Si no te enteras de nada en treinta años es grave. Es que no tienes mucha idea de cómo se gestionan las cosas". El líder centrista ha asegurado, además, que quien "está en el lodo, no puede sacarnos del lodo".

Unas palabras que han sido dichas de pasada dentro del discurso de introducción del presidente de Ciudadanos, en el que ha hecho un repaso general al estado de España y el mundo, mostrando su sintonía con el nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su idea de "refundar" la Unión Europea.

Petición de comparecencia en Madrid

El mismo martes, el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, pidió la comparecencia de Cifuentes en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid para que aclare si realizó adjudicaciones, en su época de vicepresidenta de la cámara madrileña, por orden de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. Una solicitud que ha reiterado Rivera, quien igualmente ha criticado a Podemos por haber planteado una moción de censura en Madrid para, a su juicio, "repartirse las consejerías".

En 2015, Ciudadanos posibilitó la investidura de Cifuentes, que salió adelante por un voto más que los que sumaban PSOE y Podemos. Aguado firmó un acuerdo en el que, entre otras cosas, se contemplaba apartar a cualquier cargo imputado en causas de corrupción política.