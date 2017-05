Podemos elogia ahora a los "valientes" de la Guardia Civil tras los informes de la UCO

Tras ser uno de los pocos partidos que cuestionaron el ataque a dos guardias civiles en Alsasua y equipararon a los agentes con los agresores afirmando que los dos "eran víctimas", ahora, desde Podemos salen en defensa del Instituto Armado. Lo hacen después de que se dieran a conocer dos informes de la UCO que vinculan a Cristina Cifuentes con la financiación irregular del PP.

Si hace unas semanas, desde Podemos calificaron lo sucedido en la localidad navarra de "pelea de bar" y cuestionaron la versión de los guardias civiles, este miércoles, cambian las tornas y critican que sea el Partido Popular el que ponga "sombras de dudas" sobre los "trabajadores valientes" de la Benemérita.

Una Proposición no de Ley

Irene Montero, Rafael Mayoral y el ex guardia civil Juan Antonio Delgado han presentado en el Congreso una Proposición no de Ley en la que piden reforzar las plantillas de la UCO y de la UDEF de la Policía Nacional. "Vemos día a día cómo sus profesionales trabajan en condiciones de enorme precariedad sin personal suficiente. Presentamos una PNL que, lejos de sembrar la duda sobre los profesionales de la UCO y la UDEF, como vemos últimamente en los dirigentes del PP, pretende reconocer su labor y dar un importante impulso a esos trabajadores valientes que día a día lucha contra la corrupción", ha asegurado Montero.

La portavoz de Unidos Podemos ha aprovechado para cargar contra el PP lamentando también que "cuando el PP se ve en problemas judiciales no cambia de abogado, cambia de juez", en referencia a Eloy Velasco que va a abandonar la instrucción de los casos Lezo o Púnica, debido a su traslado a la Sala de Apelaciones del tribunal. "Cuando el PP se ve en problemas judiciales no cambia de abogado, cambia de juez", ha dicho Montero. "Pero pese a presiones del PP y los intentos de frenar las investigaciones, no solo en caso de la Guardia Civil y la Policía, sino también en el caso de jueces, fiscales y periodistas, hay profesionales valientes sacando adelante la lucha contra la corrupción", ha insistido.

"Lo que menos necesita España, además de que el PP continúe un día más en las instituciones, es que se cuestione el trabajo de quien está sacando adelante la lucha contra la corrupción", ha finalizado.

Por su parte, Delgado ha cargado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que ha afeado que presuma de haber puesto en marcha "muchas" medidas contra la corrupción y que ello no vaya acompañado de los suficientes recursos y medios. "Todas esas medidas no sirven para nada si no tenemos los mecanismos necesarios para que puedan hacer su trabajo".

La PNL presentada por Podemos insta al Gobierno a reforzar las plantillas "al menos al 100%", durante el ejercicio 2017-2018, con el objetivo de hacer "eficaz" la persecución de la corrupción y el crimen organizado, así como impulsar la modificación normativa para que las plantillas estén "adecuadamente dimensionadas".